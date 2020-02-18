Xiaomi

Компания Xiaomi готова выполнить требования законодательства и начать предустанавливать на свои смартфоны приложения российских разработчиков. Ранее о том же самом сообщила компания Samsung.

«Мы привержены соблюдению всех норм российского законодательства, и в случае необходимости установки дополнительного программного обеспечения мы будем устанавливать его в рабочем режиме. Подобная практика уже тщательно отработана и активно применяется», — заявили представители Xiaomi.

Недавно принятый закон обязывает производителей и магазины предустанавливать на продающиеся в России смартфоны приложения российских разработчиков. Эти требования начнут действовать 1 июля 2020 года.

С июля 2021 года аналогичные требования будут предъявляться к планшетам, а позже к компьютерам, ноутбукам и телевизорам с функцией Smart TV. Список приложений, которые нужно предустанавливать на эти устройства, будет определён в постановлении Правительства РФ.

С июля 2020 года на смартфоны, предназначенные для продажи в России, будут предустанавливать российские поисковики, карты и навигаторы, а с июля 2021 года вместе с расширением перечня устройств добавятся новые категории приложений, а именно — российские мессенджеры, антивирусы, социальные сети, почтовые сервисы и «Госуслуги». Устройства без таких приложений не смогут продаваться в России, за их реализацию магазинам грозит штраф.



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РНС РНС

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