Компания Xiaomi раскрыла, какие технологические решения позволили ей создать анонсированный недавно телевизор Mi TV Lux. Это устройство будет выпущено в продажу, в Китае оно стоит 49 999 юаней (примерно 525 тысяч рублей в пересчёте на нашу валюту).
Телевизор состоит из двух основных компонентов: 55-дюймовой OLED-матрицы и электронной начинки, которая скрывается в нижней части корпуса, также служащей в качестве подставки. В корпусе установлена системная плата, блок питания, радиаторы и акустическая система, а матрица обрамлена металлической рамкой, придающей прочность всей конструкции.
В Mi TV Lux используется OLED-матрица собственной разработки Xiaomi. Прозрачность достигается использованием миниатюрных диодов RGBW с небольшим расстоянием между ними, а также отказом от тёмной задней панели. Пиксели настолько микроскопические, что их не видно с расстояния нескольких десятков сантиметров, хотя вблизи можно рассмотреть точки, каждая из которых отвечает за отображение определённого цвета. Когда на пиксели подаётся ток, они светятся, и это свечение заполняет собой межпиксельное пространство, благодаря чему эффект прозрачности исчезает, и можно комфортно смотреть видео.
Панель собрана из двух половин: на первой размещены пиксели, вторая представляет из себя полностью прозрачное стекло. Стёкла скреплены специальным клеем, который тоже прозрачный и не искажает излучаемый пикселями цвет. Такая конструкция позволила Xiaomi создать телевизор с просвечивающим экраном, который очень эффектно смотрится как выключенным, так и во время воспроизведения видео.
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