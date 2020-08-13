На этой неделе компания Xiaomi представила несколько устройств, выпуск которых приурочен к десятилетию с момента её основания. Среди них флагманский смартфон Mi 10 Ultra, занявший первое место в рейтинге DxOMark, недорогой смартфон Redmi K30 Ultra и прозрачный телевизор Mi TV Lux Transparent Edition.
В разговоре с журналистами сайте Android Authority представитель Xiaomi заявил, что представленные новинки будут продаваться только в Китае и не появятся в других странах. Для сайта GSMArena он уточнил, что эти устройства не будут экcпортироваться даже под другими названиями — они просто не выйдут за пределы Китая и останутся эксклюзивами именно для этой страны.
К отличительным особенностям Mi 10 Ultra относится прозрачный корпус, самая лучшая в своём классе камера с поддержкой 120-кратного зума и и быстрая 120-ваттная зарядка, позволяющая запитать аккумулятор с 0 до 100% всего за 23 минуты. Телевизор Mi TV Lux Transparent Edition отличается прозрачным 55-дюймовым OLED-экраном с частотой обновления 120 Гц. По многим ключевым показателям эти устройства превосходят продукцию конкурентов, поэтому очень жаль, что они не будут продаваться за пределами Китая. Впрочем, есть вероятность, что Xiaomi существует реализованные в этих новинках наработки для создания устройств, предназначенных в том числе для международного рынка.
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