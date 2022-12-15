Xiaomi развеяла популярный миф о царапинах на дисплее. Стоит прислушаться
Артем Фунтиков —
Китайская компания наглядно показала, что будет если попытаться отполировать поцарапанный экран зубной пастой. Спойлер: станет хуже.
Ролик с экспериментом китайский производитель выложил на YouTube в формате Shorts (короткое вертикальное видео). Для теста взяли смартфон с глубокими царапинами на дисплее и тюбик пасты. Если верить слухам, зубная паста должна заполнять мелкие повреждения, а щетка сгладит выпуклые неровности.
На деле ничего не меняется и даже приносит больше вреда, чем пользы. В компании заявили, что средство для чистки зубов действительно может способствовать полировке, однако его микрочастиц недостаточно, для восстановления стекла. Кроме того, из-за содержания щелочных веществ в составе, можно стереть нанесенное производителем олеофобное покрытие. Этот слой наносится на дисплей смартфонов, чтобы на экране не оставалось следов от пальцев, а капли влаги быстро скатывались.
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Комментарии
Меня аж потрясывает, когда вижу у кого-то расцарапанный или тем более разбитый дисплей.
Не разбил за всю жизнь ни одного телефона, все время в чехлах и защитных стёклах. При малейшем сколе или царапине тут же меняю стекло.
Для меня безопасность и комфорт важнее выгоды.
Не разбил за всю жизнь ни одного телефона, все время в чехлах и защитных стёклах. При малейшем сколе или царапине тут же меняю стекло.
Для меня безопасность и комфорт важнее выгоды.
час назад в 00:50
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