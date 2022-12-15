Xiaomi

Xiaomi развеяла популярный миф о царапинах на дисплее. Стоит прислушаться

Артем
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Китайская компания наглядно показала, что будет если попытаться отполировать поцарапанный экран зубной пастой. Спойлер: станет хуже.

Ролик с экспериментом китайский производитель выложил на YouTube в формате Shorts (короткое вертикальное видео). Для теста взяли смартфон с глубокими царапинами на дисплее и тюбик пасты. Если верить слухам, зубная паста должна заполнять мелкие повреждения, а щетка сгладит выпуклые неровности. 

На деле ничего не меняется и даже приносит больше вреда, чем пользы. В компании заявили, что средство для чистки зубов действительно может способствовать полировке, однако его микрочастиц недостаточно, для восстановления стекла. Кроме того, из-за содержания щелочных веществ в составе, можно стереть нанесенное производителем олеофобное покрытие. Этот слой наносится на дисплей смартфонов, чтобы на экране не оставалось следов от пальцев, а капли влаги быстро скатывались.
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Источник:
YouTube
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Комментарии

Влад Соло
+603
Влад Соло
Ну надо быть конченым, чтобы не знать, что паста сделает хуже.
час назад в 00:39
#
sponame
+250
sponame
Xiaomi символичней было бы эксперимент с рисом провести.
час назад в 00:41
#
s_medik
+3176
s_medik
Меня аж потрясывает, когда вижу у кого-то расцарапанный или тем более разбитый дисплей.
Не разбил за всю жизнь ни одного телефона, все время в чехлах и защитных стёклах. При малейшем сколе или царапине тут же меняю стекло.
Для меня безопасность и комфорт важнее выгоды.
час назад в 00:50
#
Mers
+4201
Mers
Я так когда-то диск полировал. Дали диск, а он как будто иголкой потыкан и один файл не хотел скачиваться. Взял пасту, фетр, все это дела натер… и скачалось как к себе домой)
43 минуты назад
#
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