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WhatsApp круто прокачал одну из ключевых функций для общения

Фархад

WhatsApp

Разработчики популярного мессенджера WhatsApp анонсировали ряд улучшений для голосовых и видеовызовов.

С выходом новой версии мобильного приложения групповые видеозвонки в WhatsApp стали поддерживать до 32 человек. Это в четыре раза больше, чем предыдущий лимит в 8 человек. Стоит отметить, что для групповых аудиовызовов в мессенджере лимит в 32 человека действует уже давно.

В мессенджере также слегка прокачали интерфейс — когда к беседе присоединяется новый пользователь, другие участники конференции получают специальное уведомление.

WhatsApp

Теперь можно выбрать нужного участника конференции для отправки личного сообщения или отключения звука долгим нажатием на его окно.

Кроме того, пользователи WhatsApp могут делиться ссылками на голосовые и видеоконференции.

Мессенджер также тестирует функцию «картинка в картинке» для iOS, которая позволит работать с другими приложениями, оставаясь при этом в конференции в WhatsApp. Это нововведение станет доступно всем пользователям платформы в 2023 году.

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Источник:
MacRumors
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