Xiaomi вдохновилась дизайном Яндекс Станции и выпустила новый роутер Mesh System AC1200

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Сегодня, 19 июня, компания Xiaomi представила новый маршрутизатор Xiaomi Mesh System AC1200, который обеспечивает эффективное покрытие сети Wi-Fi на площади до 370 кв. м.Внешне роутер очень напоминает Яндекс Станцию, но тут корпус полностью состоит из белого пластика. При этом гаджет получился довольно минималистичным, поэтому он отлично впишется в интерьер любой комнаты.Xiaomi Mesh System AC1200 поставляется в наборах из одного, двух и трёх маршрутизаторов, каждый из которых может покрывать площадь до 130 кв. м. Роутеры работают в диапазонах частот 2,4 ГГц и 5 ГГц, а также поддерживает подключение Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac). Скорость передачи достигает 1200 Мбит/с. На корпусе каждого девайса расположены два порта WAN/LAN со скоростью проводного соединения до 1000 Мбит/с.Цены и старт продаж Xiaomi Mesh System AC1200 пока не раскрываются, но предполагается, что каждый роутер будет стоить по $30-$50.