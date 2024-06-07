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Xiaomi выпустила рюкзак Mijia Business Backpack: функциональный, вместительный и стильный

Фархад
Xiaomi

Китайский бренд Xiaomi выпустил очередную не очень умную, но мегаполезную вещь — городской рюкзак Mijia Business Backpack с солидной вместительностью и лаконичным дизайном.

В основной секции Xiaomi Mijia Business Backpack предусмотрены специальные отсеки для ноутбука (до 16 дюймов) и планшета с амортизирующими перегородками, а также небольшие карманы под мелкие предметы. Снаружи расположен один большой карман для быстрого доступа к часто используемым предметам и два боковых — под бутылку воды, зонт или пауэрбанк.

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Xiaomi

Рюкзак сшит из прочной, влагоотталкивающей ткани. На выбор доступны две расцветки — чёрная и тёмно-синяя.

Среди прочих особенностей — широкие S-образные лямки из дышащей сетчатой ​​ткани, ремень для крепления к чемодану и утолщённая ручка сверху.

Xiaomi

Рюкзак Xiaomi Mijia Business Backpack пока доступен только в Китае по цене 249 юаней (~$34). Ждём появления на местных маркетплейсах.
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Источник:
GizmoChina
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