





Многие смартфоны поддерживают макросъёмку, но компания Xiaomi решила зайти ещё дальше. В некоторые её устройства будет установлена макрокамера с такой чувствительностью, которая позволяет разглядывать фотографировать объекты словно под микроскопом.Директор по новым продуктам Xiaomi Ван Тенг Томас опубликовал на своей странице в соцсети Weibo фотографию, сделанную на такую камеру. Он сообщил, что первым устройством, в которое она будет установлена, станет одна из готовящихся к выпуску модель Redmi.На фотографии запечатлены кристаллы глутамата натрия — пищевой добавки, которая популярна во многих странах мира, особенно в Азии. Эти кристаллы бывают довольно крупные, так что речь идёт не об увеличении в сотни или тысячи раз, а скорее об очень качественной макрокамере.Можно ожидать, что такая макрокамера будет установлена в один из субфлагманов Redmi. В дальнейшем она также может появиться в смартфонах бренда Poco, которые обычно создаются на базе моделей Redmi.