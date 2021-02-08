Xiaomi представила флагман Mi 11 в конце декабря прошлого года. Устройство оснащено самым топовым процессором Snapdragon 888 от Qualcomm, а прямо сейчас глобальную версию смартфона можно приобрести по очень выгодной цене.
Mi 11 оснащается изогнутым AMOLED-экраном диагональю 6,81 дюйма с разрешением 3200×1440 пикселей, пиковой яркостью 1500 нит, поддержкой HDR, частотой обновления 120 Гц и плотностью пикселей 515 ppi. В левом верхнем углу дисплея имеется отверстие под фронтальную камеру. Помимо этого, под экран разместили сканер отпечатка пальца с возможностью измерения пульса. Защищает всё это стекло Gorilla Glass Victus.
Что касается основной камеры, новинку оснастили системой из трех объективов: основной на 108 МП с сенсором 1/1.33 дюйма, светосилой f/ 1.85 и оптической стабилизацией; широкоугольный с охватом 123 градуса на 13 МП и f/2.4, а также 5-мегапиксельная макро-линза с f/2.4 и фокусным расстоянием 3-10 см. Среди поддерживаемых режимов: 8K-видео, ночная съемка, замедленная, HDR 10+, Pro, Magic Zoom и другие.
Новинку оборудовали серьезным стереозвуком от Harman/Kardon. За автономность отвечает батарея на 4600 мАч с поддержкой быстрой зарядки 55 Вт. Помимо этого, имеется возможность заряжать гаджет без проводов, а также использовать его в качестве внешнего беспроводного аккумулятора для других устройств. Xiaomi не забыла про модуль NFC, его можно использовать для бесконтактной оплаты.
С производительностью у Mi 11 полный порядок, в бенчмарке AnTuTu он набирает более 745K баллов. Помимо новейшего процессора, быстродействие смартфону обеспечивает оперативная память 8 ГБ LPDDR 5 со скоростью 6400 Мбит/с и накопитель UFS 3.1 с ёмкостью на 128 или 256 ГБ. Из коробки доступна оболочка MIUI 12 на базе Android 11. В наличии два цветовых решения: midnight gray и horizon blue.
Сейчас флагман Xiaomi Mi 11 на AliExpress можно приобрести с очень привлекательной скидкой за 51 493,18 р. Чтобы получить такую стоимость, нужно применить промокод ACODE80MI11 и купон продавца.
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