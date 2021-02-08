Компания Xiaomi анонсировала выпуск крупного обновления MIUI 12.5. В настоящее время этот апдейт проходит открытое тестирование силами разработчиков и пользователей в Китае.
Одно из самых главных и долгожданных нововведений в MIUI 12.5 — возможность удаления некоторых встроенных приложений. Часть приложений можно отключить или скрыть, чтобы они не мешались. Неудаляемых приложений на смартфонах Xiaomi останется всего семь (телефон, мессенджер, часы, настройки, камера и управление безопасностью), они необходимы для нормальной работы устройства. Для сравнения, в One UI на смартфонах Samsung десять неудаляемых приложений, а в iOS 14.2 их одиннадцать.
В первую очередь MIUI 12.5 получат флагманские смартфоны:
- Xiaomi Mi 10T
- Xiaomi Mi 10T Pro
- Xiaomi Mi 10
- Xiaomi Mi 10 Pro
- Xiaomi Mi 11
Во вторую волну распространения MIUI 12.5 попадут смартфоны средней ценовой категории:
- Xiaomi Mi 10 Lite 5G
- Xiaomi Mi 10T Lite
- Xiaomi Mi Note 10
- Xiaomi 10 Pro
- Xiaomi Mi Note 10 Lite
- Redmi Note 9T
- Redmi Note 9 Pro
- Redmi Note 9S
- Redmi Note 9
- Redmi Note 8 Pro
- Redmi 9
Это приблизительный список, в дальнейшем он может претерпеть изменения.
Распространение стабильных сборок глобальной версии MIUI 12.5 начнётся во втором квартале 2021 года. Весной Xiaomi будет выпускать бета-версии этих сборок.
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