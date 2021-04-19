MIUI 12.5

Компания Xiaomi выбрала тех, кто сможет установить российскую сборку бета-версии MIUI 12.5 на смартфоны её главного бренда, а также на устройства Redmi и Poco.

Если вы записывались на бета-тестирование, скачайте PDF-файл по ссылке выше и поищите в нём свой MI ID. Возможно, вам повезло, и вы оказались в числе счастливчиков. А если нет, не отчаивайтесь, ведь это лишь первая волна, остальные пользователи смогут установить бета-версию MIUI 12.5 через несколько недель.

В российской программе бета-тестирования MIUI участвуют следующие модели смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco:

  • Xiaomi Mi 10
  • Xiaomi Mi 10T
  • Xiaomi 10T Pro
  • Xiaomi Mi 9
  • Xiaomi Mi 9T
  • Xiaomi Mi 9T Pro
  • Xiaomi Mi Note 10
  • Xiaomi Mi Note 10 Lite
  • Xiaomi Mi 9 SE
  • Xiaomi Mi 9 Lite
  • Redmi Note 8 Pro
  • Redmi Note 9S
  • Redmi Note 9
  • Redmi 9
  • Redmi 9C
  • Redmi 9C NFC
  • Redmi 9A
  • Redmi 7A
  • Redmi 8
  • Redmi Note 8
  • Redmi Note 8T
  • Redmi 9T
  • Redmi Note 10 Pro
  • Redmi 8A
  • Redmi 7
  • Redmi Note 7S
  • Poco F2 Pro
  • Poco M3
  • Poco X3 NFC

Скачать OTA-файл с прошивкой для ручной установки можно в телеграм-канале Mi Global Community. Перед установкой убедитесь, что на ваш смартфон установлена российская прошивка. Для этого нужно зайти в «Настройки» -> «Об устройстве» и сверить буквы в версии MIUI (MI — глобальная, IN — индийская, EU — европейская, RU — российская).

Участникам программы бета-тестирования рекомендовано периодически делать бэкапы важных данных и отправлять через форму обратной связи жалобы на проблемы предложения по улучшению работы и интерфейса оболочки.


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