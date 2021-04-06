Компания Xiaomi провела мероприятие Mi Fan Open Day, на котором была представлена обновлённая оболочка MIUI 12.5. Там же анонсирована официальная дата выпуска этого апдейта.
Первые устройства начнут получать финальную сборку MIUI 12.5 с 30 апреля. В их число входят наиболее актуальные флагманы. Стабильная бета-версия MIUI 12.5 уже доступна в Китае моделям Mi 10 и Mi 10 Pro, Mi 10 Ultra, Mi 11 и Mi 9S — именно они обновятся до релизной сборки в первую очередь. Пока только в Китае, а в дальнейшем этот апдейт начнёт распространяться в других странах, в том числе в России.
Точные даты выпуска MIUI 12.5 для глобального рынка и для России пока не определены. Xiaomi сначала тестирует новые версии крупных обновлений на пользователях в своей родной стране, а затем выпускает их по всему миру.
В этом году Xiaomi открыла бета-тест MIUI для российских пользователей. Обладатели избранных моделей смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco смогут установить стабильные бета-сборки и поучаствовать в развитии этой оболочки. Разработчики MIUI принимают от них отзывы о её работе, а также о багах и возникающих проблемах.
Также был запущен проект Xiaomi.eu — пользователи этого сайта могут скачать самые свежие сборки MIUI, неофициально адаптированные из китайских версий для международного рынка. В прошивки, которые устанавливаются вручную с потерей данных, добавлены дополнительные языки, помимо китайского и английского (включая русский), а также сервисы и приложения Google, которых нет в оригинале. Встроенные приложения, предназначенные исключительно для Китая, были вырезаны, поскольку они бесполезны для жителей других стран.
В MIUI 12.5 переработан интерфейс системы и фирменных приложений, появилась плавная анимация переходов, а карточки на экране многозадачности можно пролистывать горизонтально. Потребление системных ресурсов, в том числе оперативной памяти, снизилось примерно на треть. Была усилена защищённость системы, появились новые суперобои с единой анимацией и эффектами для страницы блокировки и рабочего стола, добавлены звуки природы и животных для различных сценариев, а тактильный отклик должен стать более естественным. Кроме того, в MIUI 12.5 предусмотрено тесное взаимодействие смартфонов с ноутбуками и компьютерами на базе Windows 10. Обладатели устройств Xiaomi, Poco и Redmi смогут просматривать уведомления от мобильных приложений на экране ПК, использовать общий буфер обмена и быстро отправлять с одного гаджета на другой ссылки, фотографии и прочие файлы.
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