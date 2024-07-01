Xiaomi выпустила компактную капсульную кофемашину Mijia Capsule Coffee Machine N1. Стоит копейки

Фархад
Mijia M1

Популярный производитель разных полезных девайсов Xiaomi представил очередной интересный гаджет для кофеманов. Речь идёт о капсульной кофемашине Mijia Capsule Coffee Machine N1.

Новинка получила лаконичный корпус из качественного пластика серого цвета с несколькими чёрными элементами. Такой девайс органично впишется в любую кухню. А главное — кофемашина не занимает много места. Её ширина составляет всего 8,5 см.

Mijia M1

Внутри Mijia Capsule Coffee Machine N1 установлена довольно мощная помпа с давлением в 20 бар. Она обеспечивает максимальный ароматный и вкусный кофе. На корпусе расположены всего две кнопки. По умолчанию девайс готовит напитки в двух объёмах — 40 и 110 мл, но при желании можно настроить режимы под свои предпочтения. Ёмкость контейнера — 600 мл. Самая главная фича аппарата — совместимость с капсулами Nespresso, которые буквально продаются в любом ларьке.

Единственный минус — пока новая капсульная кофемашина Xiaomi Mijia Capsule Coffee Machine N1 продаётся только в Китае по цене 379 юаней (~4500 рублей). Ждём, когда лот появится на АлиЭкспресс.
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Источник:
GizmoChina
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