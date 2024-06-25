Xiaomi выпустила телескоп со сверхвозможностями. Такого никогда не было даже у астрономов

Александр


Компания Xiaomi представила телескоп, получивший название Dangdangli TW2. Он будет продаваться в Китае на краудфандинговой площадке Youpin.

Это устройство сочетает в себе телеобъектив, цифровую камеру и искусственный интеллект, благодаря чему можно снимать астрономические объекты с высочайшим качеством. Поддерживается как фотосъёмка, так и запись видео, а нейросеть устраняет дефекты.



В телескопе используется объектив с фокусным расстоянием 500 мм и диафрагмой 82 мм, камера с сенсором 1/1,8" и 12-слойной оптикой, сенсорный экран диагональю 5 дюймов с разрешением HD и возможностью поворачиваться на 180 градусов, а за автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 6000 мАч. Поддерживается съёмка видео с разрешением до 4K, в том числе с запуском по команде с пульта дистанционного управления (чтобы не подвергать телескоп лишней вибрации, из-за которой кадры могли бы получиться смазанными). За работу ИИ отвечает чип Novatek, способный увеличивать качество изображения, убирая лишние шумы и артефакты. Телескоп можно подключить через Wi-Fi к специальном приложении на смартфоне, которое позволяет лучше разбираться в звёздах.



Dangdangli TW2 будет продаваться за 1499 юаней, что в пересчёте на российские деньги составляет 18 300 рублей. Продажи начнутся в этом месяце.

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Комментарии

0
Sigizmund
Это будущий iPhone 25.
Сегодня в 19:37
#
Esthet
+1865
Esthet
Ябкупил
Сегодня в 20:06
#
+347
iGra
Только вероятно не "диафрагмой 82 мм" и не апертурой, а речь про диаметр линзы.
2 часа назад в 20:48
#
tellurian
+1465
tellurian iGra
На другом сайте

Устройство оснащено телеобъективом с фокусным расстоянием 500 мм и диафрагмой 82 мм. TW2 имеет цифровую камеру с датчиком изображения оптического формата 1/1,8 дюйма, позволяющей снимать в разрешении 4K.
2 часа назад в 21:12
#
+16
AID_000899.9f27787fbae24106b2c5b96456c767cb.0732
А я бы ни за что не купил эту мыльницу! Работать она будет примерно так- искусственный интеллект определяет объекты в поле зрения телескопа и подгружает картинку с сайтов типа Stellarium(карта звездного неба). В результате пользователь видит не реальную картинку, а отснятые давным давно материалы после обработки. Это неплохо для образования, но бесполезно для астрофотографии.
2 часа назад в 20:50
#
tellurian
+1465
tellurian
Такой я реально бы купил.
Кто увидит в продаже, напишите пожалуйста.
2 часа назад в 21:09
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