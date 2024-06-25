Xiaomi выпустила телескоп со сверхвозможностями. Такого никогда не было даже у астрономов

Компания Xiaomi представила телескоп, получивший название Dangdangli TW2. Он будет продаваться в Китае на краудфандинговой площадке Youpin.
Это устройство сочетает в себе телеобъектив, цифровую камеру и искусственный интеллект, благодаря чему можно снимать астрономические объекты с высочайшим качеством. Поддерживается как фотосъёмка, так и запись видео, а нейросеть устраняет дефекты.
В телескопе используется объектив с фокусным расстоянием 500 мм и диафрагмой 82 мм, камера с сенсором 1/1,8" и 12-слойной оптикой, сенсорный экран диагональю 5 дюймов с разрешением HD и возможностью поворачиваться на 180 градусов, а за автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 6000 мАч. Поддерживается съёмка видео с разрешением до 4K, в том числе с запуском по команде с пульта дистанционного управления (чтобы не подвергать телескоп лишней вибрации, из-за которой кадры могли бы получиться смазанными). За работу ИИ отвечает чип Novatek, способный увеличивать качество изображения, убирая лишние шумы и артефакты. Телескоп можно подключить через Wi-Fi к специальном приложении на смартфоне, которое позволяет лучше разбираться в звёздах.
Dangdangli TW2 будет продаваться за 1499 юаней, что в пересчёте на российские деньги составляет 18 300 рублей. Продажи начнутся в этом месяце.
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