Нашли на AliExpress идеальный триммер Xiaomi: маленький, мощный, и комплектация — огонь

Продолжаем делиться любопытными и полезными находками с AliExpress. Ранее мы уже показывали пауэрбанк в стиле Nothing и подборку классных разветвителей со встроенной зарядкой.
Сегодня в ленте попался триммер Xiaomi, который угрожает стать вашим любимым девайсом для ухода за собой. Он максимально компактный — всего 10 см в длину и 95 грамм веса — и мощный, при этом производитель не пожалел для него аксессуаров и дополнений. В коробке вы найдете четыре насадки (0 мм, 2 мм, 4 мм и даже 6 мм), масло для лезвий, щетка для чистки и USB-кабель.
Триммер запросто «проживет» от одной зарядки несколько недель при периодическом использовании, а без остановки проработает около 3 часов от одного заряда. Стальные лезвия отлично стригут «под ноль» и очень долго остаются острыми, а электромотор поддерживает до 6200 оборотов в минуту. Корпус защищен от влаги и девайс можно мыть под краном. Единственный субъективный недостаток модели — порт microUSB, а не Type-С.
Проверить цену и купить триммер Xiaomi Enchen EC101 можно по этой ссылке на AliExpress. Рейтинг товара 4,9 звезды, покупатели отмечают его компактность, мощность и богатую комплектацию.
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ООО «Алибаба.ком (РУ)»
ИНН: 7703380158