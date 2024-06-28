Нашли на AliExpress идеальный триммер Xiaomi: маленький, мощный, и комплектация — огонь

Олег

Xiaomi


Продолжаем делиться любопытными и полезными находками с AliExpress. Ранее мы уже показывали пауэрбанк в стиле Nothing и подборку классных разветвителей со встроенной зарядкой.

Сегодня в ленте попался триммер Xiaomi, который угрожает стать вашим любимым девайсом для ухода за собой. Он максимально компактный — всего 10 см в длину и 95 грамм веса — и мощный, при этом производитель не пожалел для него аксессуаров и дополнений. В коробке вы найдете четыре насадки (0 мм, 2 мм, 4 мм и даже 6 мм), масло для лезвий, щетка для чистки и USB-кабель.

Xiaomi

Xiaomi

Триммер запросто «проживет» от одной зарядки несколько недель при периодическом использовании, а без остановки проработает около 3 часов от одного заряда. Стальные лезвия отлично стригут «под ноль» и очень долго остаются острыми, а электромотор поддерживает до 6200 оборотов в минуту. Корпус защищен от влаги и девайс можно мыть под краном. Единственный субъективный недостаток модели — порт microUSB, а не Type-С.

Проверить цену и купить триммер Xiaomi Enchen EC101 можно по этой ссылке на AliExpress. Рейтинг товара 4,9 звезды, покупатели отмечают его компактность, мощность и богатую комплектацию. 

Xiaomi


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ООО «Алибаба.ком (РУ)»
ИНН: 7703380158

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Комментарии

+7
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Сначала бы прочитали отзывы и обзоры, а потом бы и статейку бы слепили, а то фигня полная по факту, а реклама чуть ли не мечта тысячелетия для всех народов мира…
Сегодня в 03:38
#
+58
AID_000874.4d18094fe58242a5bb311a7725ff58d3.1649
Раз такой бестолковой рекламой занимаетесь, хоть бы цену примерную написали, мне вот (думаю и многим другим) даже лень на этот экспресс переходить!
А да точно, у меня и приложения али нет… С появлением казан экспресса, озона и подобных, ждать месяц два вообще не интересно
Сегодня в 08:13
#
Mers
+5196
Mers
У меня что-то с глазами или с телефоном? Вижу только 4 отзыва и рейтинг 3.5😑
Сегодня в 08:22
#
Олег Воронин
+2343
Олег Воронин Mers
Что-то.
220 отзывов и 4,9 звезды.
Добавил скрины в текст.
Сегодня в 10:18
#
Mers
+5196
Mers Олег Воронин
Странное дело. Перехожу по ссылке — вижу вышеописанное. Копирую название товара которое по ссылке, вбиваю отдельно в браузер, то да, инфа совсем уже другая. Ерунда какая-то🤔
Сегодня в 10:23
#