Xiaomi выпустила мощный нагреватель воздуха с функцией увлажнителя
Артем Фунтиков —
Время нагрева всего три секунды.
Xiaomi представила электрический нагреватель MIJIA Graphene Baseboard. Устройство использует двойные графеновые нагревательные элементы. При мощности в 2200 Вт скорость обогрева начинается почти мгновенно — спустя три секунды.
Девайс поддерживает функцию распыления, увлажнения и циркуляции воздуха в помещении. Xiaomi MIJIA Graphene Baseboard имеет температурный диапазон от 16 до 28 градусов и степень влагозащиты стандарта, что позволяет использовать его даже в ванной комнате.
Также устройство снабдили защитой от перегрева, перепадов напряжения, блокировкой от детей и системой удаленного управления при помощи фирменного приложения. Поддержка XiaoAI позволит регулировать режимы при помощи голоса.
Обогреватель доступен в Китае по цене 118 долларов или чуть больше семи тысяч рублей по текущему курсу.
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