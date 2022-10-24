Xiaomi выпустила мощный нагреватель воздуха с функцией увлажнителя

Время нагрева всего три секунды.Xiaomi представила электрический нагреватель MIJIA Graphene Baseboard. Устройство использует двойные графеновые нагревательные элементы. При мощности в 2200 Вт скорость обогрева начинается почти мгновенно — спустя три секунды.Девайс поддерживает функцию распыления, увлажнения и циркуляции воздуха в помещении. Xiaomi MIJIA Graphene Baseboard имеет температурный диапазон от 16 до 28 градусов и степень влагозащиты стандарта, что позволяет использовать его даже в ванной комнате.Также устройство снабдили защитой от перегрева, перепадов напряжения, блокировкой от детей и системой удаленного управления при помощи фирменного приложения. Поддержка XiaoAI позволит регулировать режимы при помощи голоса.Обогреватель доступен в Китае по цене 118 долларов или чуть больше семи тысяч рублей по текущему курсу.