Xiaomi

Xiaomi выпустила мощный нагреватель воздуха с функцией увлажнителя

Артем
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Время нагрева всего три секунды.

Xiaomi представила электрический нагреватель MIJIA Graphene Baseboard. Устройство использует двойные графеновые нагревательные элементы. При мощности в 2200 Вт скорость обогрева начинается почти мгновенно — спустя три секунды.

Девайс поддерживает функцию распыления, увлажнения и циркуляции воздуха в помещении. Xiaomi MIJIA Graphene Baseboard имеет температурный диапазон от 16 до 28 градусов и степень влагозащиты стандарта, что позволяет использовать его даже в ванной комнате.

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Также устройство снабдили защитой от перегрева, перепадов напряжения, блокировкой от детей и системой удаленного управления при помощи фирменного приложения. Поддержка XiaoAI позволит регулировать режимы при помощи голоса.

Обогреватель доступен в Китае по цене 118 долларов или чуть больше семи тысяч рублей по текущему курсу.
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Источник:
Gizmochina
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Комментарии

tellurian
+4607
tellurian
Если покупать всё от ксаоми, дом превратится в свалку :) ещё как бы восстание машин не началось :)
час назад в 13:55
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