Создатель MP3 представил новый аудиоформат

Карлхайнц Бранденбург, являющийся одним из разработчиков формата MP3, анонсировал на выставке CES 2024 новый формат звуковых файлов. Представленная им технология предназначена для использования в шлемах дополненной реальности.Бранденбург возглавляет компанию Augmented Reality Headphone System, которая ведёт разработки в области объёмного звука для AR- и VR-гарнитур. У создаваемой технологии пока нет коммерческого названия, хотя внутри организации её именуют как Spatial audio plus.По словам Бранденбурга, существующие звуковые технологии не совсем подходят для гарнитур дополненной реальности, поскольку они не меняют направление звука от виртуальных объектов с учётом важных параметров (например, перемещения пользователя или поворота его головы). В системе Spatial audio plus задействовано несколько динамиков, которые после непродолжительной калибровки динамически меняют звук в зависимости от положения пользователя в помещении.Spatial audio plus не будет конкурировать с MP3, поэтому можно не опасаться, что эта технология собирается вытеснить привычный аудиоформат. При создании MP3 у разработчиков была задача сделать так, чтобы звуковые файлы занимали как можно меньше места в накопителе без слышимого ущерба качеству звучания. Spatial audio plus решает совсем другую проблему, этот формат призван сделать звук в AR- и VR-проектах более качественным и натуральным.Прототип новой технологии уже готов, и она работает с проводными наушниками, подключенными к системе дополненной реальности Vive. Бранденбург считает, что её доработка займёт ещё два-три года, после чего она начнёт применяться в AR-гарнитурах и наушниках.