Bose выпустила необычные TWS-наушники Ultra Open Earbuds со стильным дизайном-клипсой

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Компания Bose в партнёрстве с модным брендом Kith представила лимитированные TWS-наушники Ultra Open Earbuds, которые могут похвастаться уникальным дизайном и солидными характеристиками.Наушники предлагают дизайн в стиле клипс, которые крепятся к ушным хрящам как прищепки. Новинка Bose в чём-то похожа на недавно представленные наушники HUAWEI FreeClip.Производитель заявляет, что Bose Ultra Open Earbuds очень лёгкие, благодаря чему их можно носить круглые сутки. Также компания указала, что новинка предлагает активное шумоподавление, прозрачный режим, фирменную технологию пространственного звука Bose Immersive Audio и гибкое соединение с несколькими устройствами. Заявленное время работы без подзарядки достигает 7,5 часов. Другие подробности о наушниках бренд пока не раскрыл.Наушники Bose Ultra Open Earbuds поступят в продажу с 22 января по цене $300.