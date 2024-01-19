Bose выпустила необычные TWS-наушники Ultra Open Earbuds со стильным дизайном-клипсой

Фархад
Bose Ultra Open

Компания Bose в партнёрстве с модным брендом Kith представила лимитированные TWS-наушники Ultra Open Earbuds, которые могут похвастаться уникальным дизайном и солидными характеристиками.

Наушники предлагают дизайн в стиле клипс, которые крепятся к ушным хрящам как прищепки. Новинка Bose в чём-то похожа на недавно представленные наушники HUAWEI FreeClip.

Bose Ultra Open

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Производитель заявляет, что Bose Ultra Open Earbuds очень лёгкие, благодаря чему их можно носить круглые сутки. Также компания указала, что новинка предлагает активное шумоподавление, прозрачный режим, фирменную технологию пространственного звука Bose Immersive Audio и гибкое соединение с несколькими устройствами. Заявленное время работы без подзарядки достигает 7,5 часов. Другие подробности о наушниках бренд пока не раскрыл.

Bose Ultra Open

Наушники Bose Ultra Open Earbuds поступят в продажу с 22 января по цене $300.
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Источник:
GizmoChina
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Комментарии

Dmitriy
+841
Dmitriy
Лютая поделка. Сделана абсолютно без учета того, что уши разные, по размеру, по оттопыренности. Да и ЗАЧЕМ??? Зачем прищепки? Как будто не в курсе, что давно уже наушники в ушах и так сидеть норм могут.
час назад в 10:07
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