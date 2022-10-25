Xiaomi выпустила необычные наушники. Вы точно захотите такие

Компания Xiaomi представила беспроводные наушники Bone Conduction Headphones. Они используют для передачи звука технологию костной проводимости и обеспечивают пространственное звучание, не мешая слышать окружающих и происходящее вокруг.Наушники передают звуковые колебания вдоль скул во внутреннее ухо. Снимать их или переводить в режим прозрачности во время разговора с другими людьми не требуется. Звук из наушников не «утекает» во внешний мир, поскольку они плотно прилегают к голове.Подключение к смартфону производится через Bluetooth 5.2. В мобильном приложении можно настроить звук под себя с учётом своих особенностей слуха. Корпус наушников защищён от воды и пыли по стандарту IP66, то есть им не страшен пот, дождь и вода в душе или бассейне. Аккумулятора хватает на 12 часов работы, а за пять минут эти наушники можно зарядить ещё на пару часов воспроизведения.Xiaomi уже продаёт эту модель наушников в Китае. В пересчёте на российскую валюту они стоят около 6 тысяч рублей.