Xiaomi выпустила нереально дешёвый смартфон Redmi 13C 5G

Фархад
Redmi

Китайский производитель гаджетов, бытовой техники и электромобилей Xiaomi внезапно порадовал фанатов бренда новогодним анонсом бюджетного смартфона Redmi 13C 5G.

Redmi 13C 5G получил 6,74-дюймовый LCD-дисплей с разрешением HD+ (720 x 1600 пикселей), частотой обновления 90 Гц, пиковой яркостью до 600 нит и каплевидным вырезом под селфи-камеру на 5 Мп. Сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку питания на боковой грани.

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Внутри Redmi 13C 5G установлен чипсет MediaTek Dimensity 6100-Plus. Телефон поставляется с 4/6/8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и 128/256 ГБ встроенной памяти UFS 2.2. При этом производитель предусмотрел слот для карт памяти microSD. Из коробки девайс работает под управлением MIUI 14 на базе Android 13.

Redmi

На задней панели смартфона расположены две камеры на 50 Мп и 2 Мп, а также светодиодная вспышка. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт. Однако в комплекте идёт адаптер питания на 10 Вт. Среди прочих интересностей — лоток на две SIM-карты, порт USB-C и 3,5-мм аудиоразъём.

Пока Redmi 13C 5G доступен только в Китае по цене от 749 юаней (~$105).
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Источник:
GizmoChina
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