Xiaomi выпустила новый термос из нержавеющей стали. Стоит сущие гроши

Фархад
XIaomi

Компания Xiaomi в очередной раз выпустила не очень умную, но довольно полезную вещицу — термос Mijia MJBWH02PL из нержавеющей стали 316L.

Новинка доступна в двух размерах — на 1,5 л и на 2 л. Xiaomi заявляет, что термос может поддерживать температуру жидкости на отметке в 65 градусов Цельсия на протяжении 12 часов. Такой результат однозначно впечатляет. Ещё они также хорошо держат холод: если залить охлаждённый напиток, девайс сохранит его температуру на отметке 12 градусов Цельсия в течение 12 часов.

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Xiaomi

Отдельного внимания заслуживает лаконичный дизайн, благодаря которому термосы отлично впишутся в интерьер любой кухни и не только.

Больше всего радует цена — младшую версию в Китае можно урвать за 99 юаней (~1150 рублей), а модель на 2 л — за 129 юаней (~1550 рублей).
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Источник:
IT Home
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