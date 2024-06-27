Xiaomi выпустила новый термос из нержавеющей стали. Стоит сущие гроши

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Компания Xiaomi в очередной раз выпустила не очень умную, но довольно полезную вещицу — термос Mijia MJBWH02PL из нержавеющей стали 316L.Новинка доступна в двух размерах — на 1,5 л и на 2 л. Xiaomi заявляет, что термос может поддерживать температуру жидкости на отметке в 65 градусов Цельсия на протяжении 12 часов. Такой результат однозначно впечатляет. Ещё они также хорошо держат холод: если залить охлаждённый напиток, девайс сохранит его температуру на отметке 12 градусов Цельсия в течение 12 часов.Отдельного внимания заслуживает лаконичный дизайн, благодаря которому термосы отлично впишутся в интерьер любой кухни и не только.Больше всего радует цена — младшую версию в Китае можно урвать за 99 юаней (~1150 рублей), а модель на 2 л — за 129 юаней (~1550 рублей).