Xiaomi запустила новый бренд Xiaomi Life, чтобы создавать ещё больше полезных мелочей для жизни

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Крупнейший китайский производитель всего подряд Xiaomi анонсировал запуск нового бренда — Xiaomi Life. Причём всё это произошло прямо на презентации электромобиля SU7.Новое подразделение займётся созданием высококачественных автомобильных периферийных устройств, а также кружек, футболок, кепок, многофункциональных сумок и многого другого.Запуск бренда Xiaomi Life вместе с электрокаром выглядит как стратегический шаг по построению образа жизни на базе автомобильной продукции. Нечто подобное уже давно используют Mercedes, BMW, Porsche и другие автопроизводители (наверняка вы видели кепки, сумки, ручки и прочие аксессуары с их логотипами).Судя по всему, Лэй Цзюнь хочет, чтобы устройства Mi максимально плотно влились в наши жизни. Однако успех этой стратегии зависит от качества и дизайна продуктов Xiaomi Life.