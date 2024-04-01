Xiaomi выпустила говорящий пылесос со стерилизатором за 25 тысяч рублей

Компания Xiaomi представила новый ручной многофункциональный пылесос за умеренные деньги. Он называется Mijia Wireless Floor Scrubber 3 Pro.Новинка оснащена гибким поворотным скруббером, способным вращаться на 180 градусов поворачиваться на 48,5 градусов — такая конструкция поможет без труда провести уборку под низкой мебелью. Встроенный парогенератор увлажняет пыль и не дает ей разлетаться, а также попадать в мотор пылесоса. Еще насадка имеет слой-гребенку, которая отчищает засохшую грязь, а шерсть благодаря ей не наматывается на основную щетку пылесоса.Пылесос умеет самоочищаться горячей водой, а также убивать бактерии горячим воздухом и мыть поверхности стерилизованной водой. Система проводит электролиз водопроводной воды и благодаря этому в нее не требуется добавлять очищающую химию. На светодиодном экране отображаются текущие статусы и режимы работы, а голосовые подсказки помогут разобраться с оснащением пылесоса и проводить уборку эффективнее.Mijia Wireless Floor Scrubber 3 Pro поступает в продажу по цене от 1999 юаней, или чуть больше 25 тысяч рублей по текущему курсу.