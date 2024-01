Xiaomi выпустила очень дешёвый роутер с Wi-Fi 7. Стоит просто копейки

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Популярный производитель электроники и многого другого Xiaomi представил новый бюджетный маршрутизатор Xiaomi BE 3600 с поддержкой Wi-Fi 7. Он стоит всего 249 юаней (~$35/~3100 рублей).За столь скромную сумму маршрутизатор Xiaomi BE 3600 предлагает скорость передачи данных до 3570 Мбит/с, одновременную работу двух сетей в диапазоне частот 2,4 ГГц и 5 ГГц, 4-ядерный процессор Qualcomm с вычислительной мощностью 10120 DMIPS и возможность подключения до 128 устройств.Помимо 4 антенн, на корпусе Xiaomi BE 3600 Wi-Fi 7 расположен один порт на 2,5 Гбит/с и три стандартных Ethernet-разъёма со скоростью 1 Гбит/с. Также до 10 таких роутеров Xiaomi или Redmi можно объединить в большую Mesh-сеть.Ждём, когда такие роутеры начнут привозить в Россию.