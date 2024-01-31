Xiaomi выпустила очень дешёвый роутер с Wi-Fi 7. Стоит просто копейки

Фархад
Xiaomi

Популярный производитель электроники и многого другого Xiaomi представил новый бюджетный маршрутизатор Xiaomi BE 3600 с поддержкой Wi-Fi 7. Он стоит всего 249 юаней (~$35/~3100 рублей).

За столь скромную сумму маршрутизатор Xiaomi BE 3600 предлагает скорость передачи данных до 3570 Мбит/с, одновременную работу двух сетей в диапазоне частот 2,4 ГГц и 5 ГГц, 4-ядерный процессор Qualcomm с вычислительной мощностью 10120 DMIPS и возможность подключения до 128 устройств.

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Помимо 4 антенн, на корпусе Xiaomi BE 3600 Wi-Fi 7 расположен один порт на 2,5 Гбит/с и три стандартных Ethernet-разъёма со скоростью 1 Гбит/с. Также до 10 таких роутеров Xiaomi или Redmi можно объединить в большую Mesh-сеть.

Ждём, когда такие роутеры начнут привозить в Россию.
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Источник:
GizmoChina
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Комментарии

+245
Voreland
Офигеть! Дайте две 😁
Сегодня в 18:31
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+245
Voreland
Офигеть! Дайте две 😁
Сегодня в 18:31
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+245
Voreland
Офигеть! Дайте две 😁
Сегодня в 18:31
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+616
franzisonfire Voreland
Итого 6 штук вам завернуть?
Сегодня в 18:33
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+245
Voreland
Блин приложение заглючило и три коммента отправилось 😖
Сегодня в 18:33
#
+31
Gntlmn Mthfcng
Подскажите, а в России разрешили работу WiFi 7?
WiFi 6e работает сейчас в РФ?
Сегодня в 18:41
#
Роман Лесной
–2
Роман Лесной
WiFi 6e еще не понятно че с ним
Сегодня в 19:00
#