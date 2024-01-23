Xiaomi разочаровала: многие смартфоны получат HyperOS с обидным сюрпризом

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Народный бренд Xiaomi планирует огорчить своих самых преданных поклонников, ожидающих обновления до HyperOS.Как мы знаем, уже скоро большинство актуальных моделей смартфонов Xiaomi получат HyperOS. Однако тут есть жирный нюанс: одни получат сборку на базе Android 14, другие — на Android 13. Разумеется, не все новые функции будут доступны на устройствах с предыдущей версией ОС Android.Об этом стало известно из бета-сборок программного обеспечения для смартфонов Redmi K40, Poco F3, Xiaomi 12X и Redmi Note 12 Pro 4G. Впрочем, Xiaomi и раньше поступала также, выпуская новые версии MIUI, но на базе устаревших версий Android.Многие фанаты компании ждали, что HyperOS станет новой главой в пути развития программного обеспечения компании. Но, к сожалению, это не так.