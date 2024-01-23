Xiaomi разочаровала: многие смартфоны получат HyperOS с обидным сюрпризом

Фархад
HyperOS
Фото: Xiaomiui

Народный бренд Xiaomi планирует огорчить своих самых преданных поклонников, ожидающих обновления до HyperOS.

Как мы знаем, уже скоро большинство актуальных моделей смартфонов Xiaomi получат HyperOS. Однако тут есть жирный нюанс: одни получат сборку на базе Android 14, другие — на Android 13. Разумеется, не все новые функции будут доступны на устройствах с предыдущей версией ОС Android.

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Об этом стало известно из бета-сборок программного обеспечения для смартфонов Redmi K40, Poco F3, Xiaomi 12X и Redmi Note 12 Pro 4G. Впрочем, Xiaomi и раньше поступала также, выпуская новые версии MIUI, но на базе устаревших версий Android.

Многие фанаты компании ждали, что HyperOS станет новой главой в пути развития программного обеспечения компании. Но, к сожалению, это не так.
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Источник:
GizmoChina
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Комментарии

st00p1dm0nkey
+4252
st00p1dm0nkey
У сяоми так было всё время, кому-то новый мюи с новым андройдом и фишками, кому-то новый мюи на старом андройде и без фишек нового. При этом в секте сяомитов кричали, что сяоми поддерживает свои устройства в актуалочке и бла бла бла
Я эту хрень видел ещё будучи владельцем кажись модели — ми ноут 3про
Так что не знаю почему такая шумиха, тут всё стабильно…покупай новый смартфон
час назад в 22:02
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