Xiaomi выпустила огромный 85-дюймовый телевизор по цене подержанного айфона. Выбор очевиден

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Компания Xiaomi выпустила телевизор Redmi Max 85 2025. У него огромная диагональ и более чему гуманная цена для таких размеров — примерно за столько же на вторичном рынке продаются смартфоны Apple, вышедшие три года назад.Redmi Max 85 2025 получил 85-дюймовую IPS-матрицу с разрешением 4K, точностью цветопередачи ΔE≈2 и частотой обновления 120 Гц. Смарт-начинка вполне достойная для таких устройств: 4-ядерный процессор на базе Cortex A55 и видеоподсистемы Mali G57 MC1, накопитель 64 ГБ, оперативная память 3 ГБ, поддержка Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, чип NFC, два порта USB, два HDMI-входа, Ethernet-порт, AV-вход для старой техники, разъём для антенны, SPDIF-выход и два динамика по 10 Вт. В комплекте имеется пульт со встроенным микрофоном для голосового управления, а в качестве операционной системы используется HyperOS, пришедшая на замену оболочке MIUI.Габариты этого телевизора составляют 1890×1087×441 мм (вместе с подставкой), а масса почти 30 кг, поэтому для его настенного размещения потребуются большая и прочная стена, а также очень крепкий кронштейн.Xiaomi оценила Redmi Max 85 2025 в 4699 юаней, а это менее 60 тысяч рублей по текущему курсу. В России этого телевизора пока нет, а его ближайшие конкуренты стоят примерно в полтора раза дороже.