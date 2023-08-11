Xiaomi выпустила топовый гаджет для мужчин — Mijia Hair Clipper 2

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Компания Xiaomi официально представила новую машинку для стрижки волос Xiaomi Mijia Hair Clipper 2.Новинка может похвастаться улучшенными ножами с двойным покрытием из обсидиана и износостойкую режущую головку, которая не вызывает раздражение и не царапает кожу.Кроме того, в Xiaomi Mijia Hair Clipper 2 предусмотрена 19-сегментная регулировка длины, двухскоростной режим работы, дисплей для отображения уровня заряда и влагозащита IPX7.Машинка для стрижки волос уже доступна в Китае по цене 139 юаней (~1900 рублей). Ждём, когда лот появится на AliExpress.