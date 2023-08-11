Xiaomi выпустила топовый гаджет для мужчин — Mijia Hair Clipper 2

Фархад
Xiaomi

Компания Xiaomi официально представила новую машинку для стрижки волос Xiaomi Mijia Hair Clipper 2.

Новинка может похвастаться улучшенными ножами с двойным покрытием из обсидиана и износостойкую режущую головку, которая не вызывает раздражение и не царапает кожу.

Xiaomi

Кроме того, в Xiaomi Mijia Hair Clipper 2 предусмотрена 19-сегментная регулировка длины, двухскоростной режим работы, дисплей для отображения уровня заряда и влагозащита IPX7.

Машинка для стрижки волос уже доступна в Китае по цене 139 юаней (~1900 рублей). Ждём, когда лот появится на AliExpress.
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Источник:
IT Home
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Комментарии

+4737
Carter_Mayers
Хрен знает, машинка для стрижки это не шутка. Тут надо понимать, насколько густые и непослушные у тебя волосы, как часто тебе приходится стричься и серьезно ты ли к этому относишься. У большинства друзей и знакомых, кто пользовался сначала всякой фигней, в итоге сделали выбор качества и бренда. То как стрижёт тот же Philips за 2500 и 12 тысяч, просто небо и земля. Да и аккумулятор заряжать на дешёвых приходится уже после 25-30 минут стрижки. Флагманские легко держат от 160 и до 240 минут заряд. В общем, если не заморачиваться с этой темой, то реально подойдёт почти любая
час назад в 12:41
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