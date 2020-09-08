Компания Xiaomi начала продажи футболки MIJIA Sports ECG T-Shirt. Она была анонсирована в августе, а средства на её производство были собраны через краудфандинговую площадку Youpin. По словам Xiaomi, в этот проект поверили и вложились более 12 тысяч человек, что сделало возможным его реализацию.
Футболка выполнена из лёгкого и эластичного полимера, который облегает и подтягивает мускулы, не сковывая движения тела. Но главное другое — в области груди крепится ЭКГ-датчик, который улавливает сердцебиение и измеряет пульс спортсмена во время тренировки. В отличие от традиционных оптических пульсометров, которые используются в фитнес-браслетах и смарт-часах, показатели от ЭКГ-датчика гораздо более точные и позволяют зафиксировать даже небольшие изменения в частоте пульсаций.
Постоянный мониторинг пульса позволяет построить более сбалансированную тренировку: снизить нагрузку, если организм сильно перегружен, или, наоборот, добавить темп, чтобы более эффективно нагрузить мускулатуру.
На ЭКГ-датчике размещён светодиодный индикатор, который показывает уровень нагрузки. Цвет может меняться в зависимости от частоты сердцебиения, благодаря чему спортсмен может прибавить или убавить скорость бега в соответствии с выбранной программой тренировки.
Футболка MIJIA Sports ECG T-Shirt продаётся в Китае за 299 юаней, что составляет приблизительно 3340 рублей. Покупатели, которые вложились в этот продукт на этапе разработки, получат футболку за 249 юаней (меньше 2800 рублей).
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