Xiaomi выпустила «вечный» планшет для рисования. Праздник для детей

Артем
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Детский гаджет позволяет писать или рисовать цветными линиями на черном фоне при помощи стилуса. Стереть изображение можно одним нажатием клавиши.

Новинка получила длинное название Xiaomi Mijia LCD Small Blackboard Color Edition. Это планшетка с черным ЖК-экраном и стилусом. В процессе рисования, линии становятся разноцветными, а их толщина зависит от силы нажатия на электронный карандаш. Удалить все, что находится на экране можно нажатием одной кнопки, она расположена в верхней части экрана.

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По словам производителя, экран не излучает синего света и он абсолютно безопасен для детского зрения. Работы гаджета хватит надолго, так как он тратит заряд только когда стирает изображение. Правда, подсветки тоже нет и в темное время суток порисовать не получится.
Модель представлена в двух размерах: 10 и 13 дюймов и пока доступна для покупки только в Китае по цене 69 юаней (~700 рублей).
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Источник:
Gizmochina
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