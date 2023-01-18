Классный набор для смартфона дешево отдают на AliExpress: в нём есть подставка, адаптеры, скрепка для SIM и не только

Олег

Набор


Мы нашли на AliExpress очень практичный и недорогой набор, который пригодится любому владельцу смартфона. В него входит целый ряд полезных аксессуаров.

Комплект продает китайский бренд Remax. В него входит небольшой кабель USB-С → USB-C и три переходника к нему: Apple Lightning для iPhone, microUSB и обычный USB-A. То есть зарядить получится совершенно любой гаджет от зарядного блока с разными портами. А еще внутри есть скрепка для извлечения SIM-карты из смартфона, и три слота для хранения дополнительных «симок». 

Набор

Но на этом бонусы не заканчиваются. Все вышеперечисленное поставляется в пластиковом кейсе, который сам по себе довольно универсален. На его поверхности есть пара выдвижных ножек, благодаря чему кейс может служить подставкой для смартфона или небольшого планшета. 

Набор

Набор стоит около 600 рублей и бесплатно доставляется со склада в России. Купить можно вот здесь. Доступна белая и синяя версия. 

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