Купить AR/VR-гарнитуру от Apple сможет позволить себе практически каждый владелец iPhone

Олег

Apple


Компания Apple разрабатывает бюджетную AR/VR-гарнитуру. Об этом сообщает MacRumors.

Ранее мы рассказывали, что долгожданный продукт Apple — AR/VR-гарнитура — о котором слухи ходят уже несколько лет, будет высокопроизводительным флагманским девайсом с соответствующей ему стоимостью. Инсайдеры считают, что стоит ожидать ценник около $3000. Однако подобное устройство смогут позволить себе очень немногие, и, похоже, Apple это понимает.

Согласно источнику, компания готовит бюджетную версию своей AR/VR-гарнитуры параллельно с флагманской моделью. Инженеры Apple используют более доступные компоненты, чтобы снизить конечную стоимость, однако утверждается, что «бюджетка» будет иметь те же самые функциональные возможности, что и флагманская модель. Для удешевления младшей версии могут также использоваться дисплеи с пониженным разрешением и более дешевые материалы корпуса.

Инсайдеры говорят, что Apple начала активно работать над удешевленной AR/VR-гарнитурой в прошлом, 2022 году, а выйти она может в 2024-м. Точная цена этого устройства пока неизвестна, однако ожидается, что оно будет стоить как современный iPhone.

Для справки: актуальные iPhone 14-й линейки стоят от $799 до $1599. Получается, что приобрести бюджетную версию AR/VR-гарнитуры от Apple сможет почти любой человек, который имеет возможность купить новый iPhone. 

Ранее мы рассказали, что в сеть утекла целая пачка инсайдов о будущей гарнитуре — некоторые из них очень странные. 

А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
0
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
Apple выпустила замену iTunes для Windows 11 с отсылкой на гарнитуру AR/VR
Названы сроки презентации нового прорывного гаджета Apple
Apple зарегистрировала новую ОС

Рекомендации

Рекомендации

Как заставить Apple Pay работать в России. Найден один способ
В России заблокировали A-GPS. Навигация стала медленнее и грубее
Как сменить шрифт часов на экране блокировки iPhone в iOS 16
«Сбербанк» наконец подключился к российской замене Apple Pay — СБПэй

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

kardigan
+2971
kardigan
Ну да ! Купить за полторашку бакинских сможет позволить себе каждый.
Отдать бабулепки за смарт это я понимаю, но вот откинуть бабосы за девайс весьма узкой направлености… вряд ли каждый захочет позволить себе этот гаджет.
2 часа назад в 11:28
#
Dmitriy
+364
Dmitriy
Контента под нее традиционно не будет, конечно. Точнее пара демок и полторы поделки инди типа. Ибо ныне на vr оно все такое.
Про AR вообще молчу, покемоны если только...
2 часа назад в 11:29
#