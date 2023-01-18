Купить AR/VR-гарнитуру от Apple сможет позволить себе практически каждый владелец iPhone

Компания Apple разрабатывает бюджетную AR/VR-гарнитуру. Об этом сообщает MacRumors.
Ранее мы рассказывали, что долгожданный продукт Apple — AR/VR-гарнитура — о котором слухи ходят уже несколько лет, будет высокопроизводительным флагманским девайсом с соответствующей ему стоимостью. Инсайдеры считают, что стоит ожидать ценник около $3000. Однако подобное устройство смогут позволить себе очень немногие, и, похоже, Apple это понимает.
Согласно источнику, компания готовит бюджетную версию своей AR/VR-гарнитуры параллельно с флагманской моделью. Инженеры Apple используют более доступные компоненты, чтобы снизить конечную стоимость, однако утверждается, что «бюджетка» будет иметь те же самые функциональные возможности, что и флагманская модель. Для удешевления младшей версии могут также использоваться дисплеи с пониженным разрешением и более дешевые материалы корпуса.
Инсайдеры говорят, что Apple начала активно работать над удешевленной AR/VR-гарнитурой в прошлом, 2022 году, а выйти она может в 2024-м. Точная цена этого устройства пока неизвестна, однако ожидается, что оно будет стоить как современный iPhone.
Для справки: актуальные iPhone 14-й линейки стоят от $799 до $1599. Получается, что приобрести бюджетную версию AR/VR-гарнитуры от Apple сможет почти любой человек, который имеет возможность купить новый iPhone.
Ранее мы рассказали, что в сеть утекла целая пачка инсайдов о будущей гарнитуре — некоторые из них очень странные.
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