Сообщается, что «Яндекс.Драйв» запустит каршеринг в Европе. Об этом написало издание Financial Times. Информацию подтвердил руководитель проекта Антон Рязанов. Он рассказал, что компания уже в этом году запустит из 1000 электромобилей в одном из европейских городов с развитой инфраструктурой. Это может быть Мадрид, Копенгаген, а также города Франции и Италии.«Яндекс» привнесет в Европу новую модель, поскольку, в отличие от России, в ЕС услугами каршеринга занимаются автопроизводители и компании по прокату автомобилей. В РФ на этом рынке доминируют IT-компании.На данный момент в Европе сворачивают свои каршеринговые проекты ShareNow, СП BMW и Daimler, поскольку опасаются не выйти в прибыль. Также прекращает свою деятельность Maven от GM, a Ford продал свой сервис Canvas.Москва лидирует в мировом рынке каршеринга. По суммарному парку наша столица с 30 000 автомобилями опережает Токио, Пекин и Шанхай, где таких машин порядка 20 000. Как сообщает FT, «Яндекс.Драйв» стал крупнейшим сервисом каршерингом с парком из 21 000 автомобиля.