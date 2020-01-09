«Яндекс» планирует создание виртуального оператора (MVNO). Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, по словам одного из них, для нового виртуального оператора будут использованы сети Tele2. Другой источник сообщил, что мощности Tele2 будут базовыми, а у абонентов будет возможность переключаться между сетями других операторов, с которыми ведутся переговоры.Тарифы планируется интегрировать в подписку «Яндекс.Плюс». Абоненты смогут получать безлимитный доступ к музыке и кино на сервисах компании. Один из источников «Ъ» сообщает, что рассматривается возможность доставки сим-карт курьерами.Представитель «Яндекса» заявил, что в данный момент у компании отсутствуют планы по запуску своего виртуального оператора. Несмотря на это, источники издания «Коммерсантъ» рассказали, что компания ведет переговоры по разным проектам и конкретные договоренности на данный момент отсутствуют. В Tele2 не прокомментировали ситуацию.Инвестиционный менеджер «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин полагает, что выход в сегмент сотовой связи был ожидаемым шагом для «Яндекса», поскольку конкурирующие экосистемы Сбербанка, Mail.ru Group и Тинькофф-банка в разном формате этот сегмент уже развивают. Тем не менее, он также полагает, что мобильная связь для «Яндекса» вряд ли будет крупным бизнесом.Партнер венчурного фонда Leta Capital Александр Чачава считает, что запуск оператора стал бы логичным шагом в развитии экосистемы «Яндекса». Директор по продуктовому маркетингу Yota Дмитрий Рудских утверждает, что «Яндекс» будет продавать услуги мобильной связи с помощью салонов партнёров и на онлайн-площадках.