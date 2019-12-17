





«Яндекс» представил «Вегу» — большое обновление поисковой системы. Теперь пользователи могут решать с помощью Яндекса гиперлокальные задачи — находить нужное в конкретном микрорайоне, квартале или доме. «Вега» объединяет более полутора тысяч улучшений, добавленных в поиск за последний год. Улучшения в распределяются по четырём направлениям:С помощью нейросетей «Яндекс» заранее выявляет в базе близкие по смыслу веб-документы и объединяет их в смысловые кластеры. Когда пользователь задаёт запрос, поиск ищет ответ не во всей огромной базе, а только в кластерах с документами, соответствующими запросу по смыслу.Смысловые кластеры — основа новой системы хранения веб-документов. Система даёт сразу несколько преимуществ. Теперь поиск понимает, какие кластеры документов релевантны запросу, и для ответа выбирает лучшие веб-страницы из заведомо подходящих. За счёт этого обработка запросов происходит быстрее и требует меньше вычислительных мощностей. Высвобождение ресурсов позволило вдвое увеличить поисковую базу. Теперь «Яндекс» может находить даже такие страницы, которые могут потребоваться пользователям один или два раза в год.«Яндекс» внедрил технологию предварительной загрузки результатов поиска — пререндеринга. Она угадывает, каким будет полный текст поискового запроса, в момент, когда человек только набирает первые слова. Пререндеринг позволяет сформировать результаты поиска заранее и показать их пользователю сразу после того, как он нажмёт кнопку «Найти».На часть запросов «Яндекс» даёт готовый ответ прямо в подсказках под поисковой строкой, ещё на часть — на странице результатов поиска: человеку не нужно тратить время на переход по ссылкам и просмотр сайтов. За год число запросов, на которые поиск ответил сразу в выдаче, выросло больше чем на 20%.Владельцам сайтов «Яндекс» предлагает технологию Турбо-страниц. В этом году технологию усовершенствовали: теперь Турбо-страницы загружаются в среднем в 15 раз быстрее обычной мобильной версии сайта. В 75% случаев человек получает нужную ему информацию меньше чем за секунду.«Яндекс» внедрил новый алгоритм ранжирования, для которого ключевым сигналом являются оценки асессоров-экспертов. Такие асессоры появились у поиска в этом году. Все они прошли особый отбор. Каждый асессор-эксперт профессионально разбирается в определённых темах. Например, асессор-сисадмин хорошо знает, что такое [ошибка lvrs64.sys], а асессор-гидролог понимает, как объяснить процесс [образования двухэтажных рек]. Эксперты могут квалифицированно оценить, насколько хорошо веб-страницы отвечают на запросы по их специальности. Оценки асессоров-экспертов имеют больший по сравнению с другими сигналами вес при обучении алгоритма. Такой подход позволил улучшить ранжирование по самым разным — и не только сложным — запросам.«Яндекс» также запустил новый сервис «Кью». Он объединяет опыт TheQuestion и технологии «Яндекс.Знатоков». «Кью» привлекает к сотрудничеству экспертов — инженеров, учёных, поэтов, лингвистов, а также представителей различных организаций, от музеев до фитнес-клубов.«Яндекс» уже много лет учитывает город, из которого задан запрос. Но в ряде случаев этого недостаточно. Например, москвич, у которого засорился сток в ванной, предпочтёт найти сантехника в соседнем доме, а не на другом конце столицы. С запуском «Веги» «Яндекс» стал гиперлокальным: теперь с его помощью можно решать задачи на уровне микрорайона или отдельного дома.В этом году «Яндекс» запустил во всех городах России социальную сеть для соседей — «Яндекс.Район». В «Яндекс.Районе» можно получить подсказку, где искать сбежавшего кота, пристроить старую мебель или найти себе компанию для вечерних велопрогулок по парку. С сегодняшнего дня доступны домовые чаты. В них жители дома могут обсудить друг с другом множество вопросов.Второе важное новшество касается «Яндекс.Услуг» — это сервис поиска специалистов для решения различных задач. Сегодня «Услуги» начали показывать предложения специалистов на карте. Теперь можно подобрать для ребёнка хорошего репетитора, живущего в соседнем подъезде, или отыскать мастера по ремонту стиральных машин, готового приехать на дом.