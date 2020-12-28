Samsung Galaxy A51 (64 ГБ) iPhone 11 (64 ГБ) iPhone 11 (128 ГБ) Redmi Note 8 Pro (6 + 64 ГБ) Redmi Note 8T (4 + 64 ГБ) Redmi Note 8 Pro (6 + 128 ГБ) iPhone XR (64 ГБ) Redmi Note 9 Pro (6 + 128 ГБ) Samsung Galaxy A71 (6 + 128 ГБ) Samsung Galaxy A10







«Яндекс.Маркет» составил рейтинг смартфонов, которыми чаще всего интересовались пользователи. Посетители сервиса чаще всего переходили по ссылкам именно за этими устройствами — чтобы приобрести их или хотя бы поинтересоваться условиями продажи. Учитывались переходы из «Яндекс.Маркет» в интернет-магазины с 1 января по 24 декабря 2020 года.В топ-10 представлены смартфоны всего от трёх производителей — Samsung, Apple и Xiaomi. Сюрпризом стало то, что в рейтинг не попали смартфоны Huawei и принадлежащего этой компании бренда Honor, хотя ещё недавно они пользовались огромной популярностью и лидировали в продажах.«Яндекс.Маркет» приводит и другие интересные данные, позволяющие понять, какие смартфоны являются наиболее востребованными у россиян.77% пользователей выбирали смартфоны с бесконтактной оплатой, 94% из них важна поддержка двух SIM-карт, а самая популярная ёмкость аккумулятора составляет 3500—4499 мАч (33% переходов). Что касается памяти, то наиболее популярная конфигурация — 4 ГБ ОЗУ (25% переходов) и 128 ГБ в накопителе (40% переходов).