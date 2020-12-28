«Яндекс.Маркет» составил рейтинг смартфонов, которыми чаще всего интересовались пользователи. Посетители сервиса чаще всего переходили по ссылкам именно за этими устройствами — чтобы приобрести их или хотя бы поинтересоваться условиями продажи. Учитывались переходы из «Яндекс.Маркет» в интернет-магазины с 1 января по 24 декабря 2020 года.
В топ-10 представлены смартфоны всего от трёх производителей — Samsung, Apple и Xiaomi. Сюрпризом стало то, что в рейтинг не попали смартфоны Huawei и принадлежащего этой компании бренда Honor, хотя ещё недавно они пользовались огромной популярностью и лидировали в продажах.
Топ-10 смартфонов в 2020 году по версии «Яндекс.Маркета»
- Samsung Galaxy A51 (64 ГБ)
- iPhone 11 (64 ГБ)
- iPhone 11 (128 ГБ)
- Redmi Note 8 Pro (6 + 64 ГБ)
- Redmi Note 8T (4 + 64 ГБ)
- Redmi Note 8 Pro (6 + 128 ГБ)
- iPhone XR (64 ГБ)
- Redmi Note 9 Pro (6 + 128 ГБ)
- Samsung Galaxy A71 (6 + 128 ГБ)
- Samsung Galaxy A10
«Яндекс.Маркет» приводит и другие интересные данные, позволяющие понять, какие смартфоны являются наиболее востребованными у россиян.
77% пользователей выбирали смартфоны с бесконтактной оплатой, 94% из них важна поддержка двух SIM-карт, а самая популярная ёмкость аккумулятора составляет 3500—4499 мАч (33% переходов). Что касается памяти, то наиболее популярная конфигурация — 4 ГБ ОЗУ (25% переходов) и 128 ГБ в накопителе (40% переходов).
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Очень сомнительное заявление.
Модель которая указана в первой позиции, как раз присутствует в свободном доступе в продаже, а те модели которые ,как раз отсутствуют в этом перечне либо находятся на четвёртых и в пятых позициях в разницы полностью отсутствуют. Отсутствуют модели, как раз iPhone 12. Samsung в свою очередь в связи с тем что нету их модели особого спроса уже предлагают в подарок любой телефон случай упаковки ихних флагманов. Так что я не знаю, может быть и запросы есть но потребности в покупке отсутствует