Samsung Galaxy A51

«Яндекс.Маркет» составил рейтинг смартфонов, которыми чаще всего интересовались пользователи. Посетители сервиса чаще всего переходили по ссылкам именно за этими устройствами — чтобы приобрести их или хотя бы поинтересоваться условиями продажи. Учитывались переходы из «Яндекс.Маркет» в интернет-магазины с 1 января по 24 декабря 2020 года.

В топ-10 представлены смартфоны всего от трёх производителей — Samsung, Apple и Xiaomi. Сюрпризом стало то, что в рейтинг не попали смартфоны Huawei и принадлежащего этой компании бренда Honor, хотя ещё недавно они пользовались огромной популярностью и лидировали в продажах.

Топ-10 смартфонов в 2020 году по версии «Яндекс.Маркета»

  1. Samsung Galaxy A51 (64 ГБ)
  2. iPhone 11 (64 ГБ)
  3. iPhone 11 (128 ГБ)
  4. Redmi Note 8 Pro (6 + 64 ГБ)
  5. Redmi Note 8T (4 + 64 ГБ)
  6. Redmi Note 8 Pro (6 + 128 ГБ)
  7. iPhone XR (64 ГБ)
  8. Redmi Note 9 Pro (6 + 128 ГБ)
  9. Samsung Galaxy A71 (6 + 128 ГБ)
  10. Samsung Galaxy A10

«Яндекс.Маркет» приводит и другие интересные данные, позволяющие понять, какие смартфоны являются наиболее востребованными у россиян.

77% пользователей выбирали смартфоны с бесконтактной оплатой, 94% из них важна поддержка двух SIM-карт, а самая популярная ёмкость аккумулятора составляет 3500—4499 мАч (33% переходов). Что касается памяти, то наиболее популярная конфигурация — 4 ГБ ОЗУ (25% переходов) и 128 ГБ в накопителе (40% переходов).


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