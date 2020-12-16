





Фотограф Остин Манн, который известен своими подробными обзорами iPhone с акцентом на камеру, поделился подробностями о работе нового формата ProRAW. Он стал доступен для владельцев iPhone 12 Pro и 12 Pro Max после обновления на iOS 14.3.ProRAW — это формат RAW (без сжатия), который также использует все функции вычислительной фотографии iPhone. Как объясняет Манн, в месте с этими технологиями сочетаются возможности пользовательского контроля, такие как баланс белого, шумоподавление, резкость и многое другое.Чтобы протестировать поддержку ProRAW, Манн использовал iPhone 12 Pro Max для съемки метеоритного дождя ночью. Он сделал одинаковые кадры в стандартном режиме и в формате ProRAW, а затем полученные фотографии обработал в Lightroom. Версия ProRAW захватывает больше деталей на небе, выделяя звезды, которые были стерты с помощью шумоподавления на стандартном изображении.По словам Манна, изображения сделанные в новом формате без сжатия имеют 12-битный цвет, что позволяет получить более тонкие оттенки и значительно улучшить глубину цвета. Фотограф отметил, что съёмка в ProRAW наиболее подходит для экстремальных сценариев, когда алгоритмам вычислительной фотографии Apple не под силу справиться с ситуацией. К примеру, это могут быть сцены со смешанным освещением в помещении, очень низкая освещенность или сверхвысокий динамический диапазон.Манн подчеркнул, что файлы ProRAW необходимо редактировать, и они не готовы к публикации прямо с камеры. Также новый формат недоступен для портретного и панорамного режимов.