





«Яндекс» частично заменил курьеров сервиса «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Go» своими роботами Rover. Они выглядят футуристично и доставляют еду, заказанную через мобильное приложение.В настоящее время «роверы» осуществляют доставку только в двух местах — в деловом квартале «Белая площадь» в Москве и Иннополисе под Казанью. Воспользоваться этой услугой могут обычные клиенты «Яндекс.Еды» и «Яндекс.Go», но в том случае, если все роботы заняты, заказ привезёт или принесёт живой курьер.Яндексовские роверы похожи на миниатюрные марсоходы, у них небольшие колёса, мотор, умная электронная начинка, а еда находится в термосумке. Сумку наполняют сотрудники заведений, в которое ровер приезжает за заказом для клиента.Робот-доставщик «Яндекса» самостоятельно прокладывает маршрут по городу, объезжает прохожих, пересекает проезжую часть с соблюдением ПДД, ему не страшен снег, а в перспективе он не повредится и от дождей. Из-за особенностей конструкции он не может подниматься по лестнице, поэтому забрать у него еду можно только у подъезда или в других местах, куда он в состоянии добраться.