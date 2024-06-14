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«Яндекс» создаст бренд для роботов и беспилотных автомобилей

Артем
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Проекты будут развивать под брендом «Автономный транспорт». Об этом сообщает ТАСС.

По сообщению источника, направление автономного транспорта будет отвечать за разработку ПО и компонентов, а также создание роботов-доставщиков и беспилотных машин.

Собеседник уточняет: 

«Это все делается в Москве. ПО и большинство компонентов разработаны внутри «Яндекса».

Также сообщается, что компания уже подала заявку на регистрацию товарного знака.

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«Яндекс» разрабатывает технологию автономного вождения с 2017 года. Тестирование беспилотных автомобилей началось в «Иннополисе» в 2018 году. Финальная стадия испытаний стартовала в октябре 2023-го.
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Источник:
ТАСС
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