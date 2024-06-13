ПМЭФ 2024

Создан бот для наказания электросамокатчиков. Найдут и оштрафуют

Артем
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Telegram-бот поможет наказать нарушителей на арендованных электросамокатов. К нему уже подключились три крупных оператора кикшеринга.

Проект «Самокаты: общественный контроль» запущен ассоциацией операторов микромобильности. С его помощью жители России смогут отправлять жалобы оператору через бота в Telegram. К сообщению можно прикрепить фото и видео материалы. 

После рассмотрения претензий водителю выпишут штраф, а если случай особо серьезный — заблокирует аккаунт без возможности дальнейшей аренды. 

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Кроме того, если парковка электросамокатов организована неверно или мешает водителям автомобилей и пешеходам, сообщение оператору поможет решить этот вопрос.

Как пользоваться ботом:

  • Запускаем @Samokat_ru_bot и соглашаемся с политикой конфиденциальности;
  • Указываем страну и город;
  • Отмечаем нарушение и сервис;
  • Затем пишем адрес, где произошло нарушение и номер транспорта (если есть).

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Сейчас бот работает в 87 городах России и Беларуси. К сервису уже подключились «Яндекс Go», «Юрент» и Whoosh. В ближайшее время список обещают расширить.

Узнать, какие штрафы грозят нарушителям можно тут. Цифры доходят до 150 тыс рублей.
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Источник:
Telegram
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Комментарии

YABLOKOFON
+205
YABLOKOFON
Бот доносов для ябед и крыс. Лучше бы так дороги и тротуары оперативно чинили
час назад в 19:49
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tellurian
+1454
tellurian YABLOKOFON
В Москве есть сервис. Я пользуюсь.
час назад в 20:07
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tellurian
+1454
tellurian
Здорово!
Лучше добавить вариант по фото делать и оттуда геолокацию брать.
час назад в 20:06
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