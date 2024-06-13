Создан бот для наказания электросамокатчиков. Найдут и оштрафуют

Telegram-бот поможет наказать нарушителей на арендованных электросамокатов. К нему уже подключились три крупных оператора кикшеринга.
Проект «Самокаты: общественный контроль» запущен ассоциацией операторов микромобильности. С его помощью жители России смогут отправлять жалобы оператору через бота в Telegram. К сообщению можно прикрепить фото и видео материалы.
После рассмотрения претензий водителю выпишут штраф, а если случай особо серьезный — заблокирует аккаунт без возможности дальнейшей аренды.
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Кроме того, если парковка электросамокатов организована неверно или мешает водителям автомобилей и пешеходам, сообщение оператору поможет решить этот вопрос.
Как пользоваться ботом:
- Запускаем @Samokat_ru_bot и соглашаемся с политикой конфиденциальности;
- Указываем страну и город;
- Отмечаем нарушение и сервис;
- Затем пишем адрес, где произошло нарушение и номер транспорта (если есть).
Сейчас бот работает в 87 городах России и Беларуси. К сервису уже подключились «Яндекс Go», «Юрент» и Whoosh. В ближайшее время список обещают расширить.
Узнать, какие штрафы грозят нарушителям можно тут. Цифры доходят до 150 тыс рублей.