ПМЭФ 2024

Назван самый ненадежный браузер. Мошенники его обожают

Артем
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Аналитики проверили способность браузеров отсеивать сайты, которые воруют личные данные. Четыре из шести никуда не годятся.

Данными исследования поделились специалисты из ГК Softline. В качестве испытуемых взяли шесть популярных браузеров: Safari, Firefox, Edge, Opera, «Яндекс Браузер» и Google Chrome. Главная цель — проанализировать и распознать сто новых фишинговых сайтов рунета. По мнению аналитиков, Safari от Apple оказался самым бесполезным в поимке цифровых мошенников. Впрочем, остальные оказались не лучше. 

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Все браузеры (кроме Safari) проверяли на трех платформах — Windows, Android и iOS. За итоговый результат взяли средний показатель всех распознанных мошеннических сайтов. Результат следующий:

  • «Яндекс Браузер» — 57 из 100;
  • Google Chrome — 9 из 100 (с расширением для Windows — 49 из 100);
  • Mozilla Firefox — 5 из 100;
  • Microsoft Edge — 5 из 100;
  • Opera — 3 из 100;
  • Safari — 2 из 100.

После тестов все вредоносные ресурсы заблокировали.
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Источник:
ТАСС
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Комментарии

Dmitriy
+979
Dmitriy
Я на всех платформах юзаю Яндексовский мне норм.
Вчера в 21:36
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+657
pincher
Меня вообще удивляет почему Microsoft Edge не на последнем месте мне кажется его используют чисто для скачивания других браузеров и просто забывают о нём😏😅
Вчера в 21:43
#
migachevm
+167
migachevm pincher
Edge используют чаще в корпоративном секторе в связке с сервисами Microsoft 365, тут ему равных нет. На iOS только сафари 💪
Вчера в 23:12
#
Вася Вотафаков
+5820
Вася Вотафаков
Если бы тестила Гугл или Ms победители были бы иные 🤣🤣🤣
Вчера в 22:28
#
+163
horizon
Использую Safari и firefox....
2 часа назад в 07:16
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