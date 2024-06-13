Назван самый ненадежный браузер. Мошенники его обожают

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«Яндекс Браузер» — 57 из 100;

Google Chrome — 9 из 100 (с расширением для Windows — 49 из 100);

Mozilla Firefox — 5 из 100;

Microsoft Edge — 5 из 100;

Opera — 3 из 100;

Safari — 2 из 100.

Аналитики проверили способность браузеров отсеивать сайты, которые воруют личные данные. Четыре из шести никуда не годятся.Данными исследования поделились специалисты из ГК Softline. В качестве испытуемых взяли шесть популярных браузеров: Safari, Firefox, Edge, Opera, «Яндекс Браузер» и Google Chrome. Главная цель — проанализировать и распознать сто новых фишинговых сайтов рунета. По мнению аналитиков, Safari от Apple оказался самым бесполезным в поимке цифровых мошенников. Впрочем, остальные оказались не лучше.Все браузеры (кроме Safari) проверяли на трех платформах — Windows, Android и iOS. За итоговый результат взяли средний показатель всех распознанных мошеннических сайтов. Результат следующий:После тестов все вредоносные ресурсы заблокировали.