ПМЭФ 2024

МТС пожаловался на самую мощную за год кибератаку

Олег

МТС


Российский оператор МТС рассказал, как его инфраструктуру попытались вывести из строя хакеры пяти стран. Информацию собрали «РИА Новости».

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Согласно источнику, атака началась накануне и продлилась около 2 часов. За это время оператора пытались «положить» команды хакеров сразу из 5 стран: Турции, Испании, Польши, Эквадора и Китая. Атака осуществлялась с 20 тысяч устройств одновременно.

«Атака на сеть широкополосного доступа в интернет (ШПД) МТС велась с территории Польши, Турции, Эквадора, Испании и Китая. В нападении было задействовано более 20 тысяч устройств, нацеленных более чем на 500 IP-адресов телеком-оператора. Атака продолжалась около 2 часов, время срабатывания системы мониторинга сервиса защиты от DDoS-атак "МТС RED" составило считанные минуты», — МТС. 

Оператор уточнил, что обнаружил атаку мощностью 207 Гбит/с, которая в пике могла достигать нескольких терабит. Главной целью хакеров было конкретное сетевое оборудование — маршрутизатор. В случае успеха целый регион страны надолго остался бы без интернета. 

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Источник:
РИА Новости
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