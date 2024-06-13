МТС пожаловался на самую мощную за год кибератаку



Российский оператор МТС рассказал, как его инфраструктуру попытались вывести из строя хакеры пяти стран. Информацию собрали «РИА Новости».







Согласно источнику, атака началась накануне и продлилась около 2 часов. За это время оператора пытались «положить» команды хакеров сразу из 5 стран: Турции, Испании, Польши, Эквадора и Китая. Атака осуществлялась с 20 тысяч устройств одновременно.





«Атака на сеть широкополосного доступа в интернет (ШПД) МТС велась с территории Польши, Турции, Эквадора, Испании и Китая. В нападении было задействовано более 20 тысяч устройств, нацеленных более чем на 500 IP-адресов телеком-оператора. Атака продолжалась около 2 часов, время срабатывания системы мониторинга сервиса защиты от DDoS-атак "МТС RED" составило считанные минуты», — МТС.



Оператор уточнил, что обнаружил атаку мощностью 207 Гбит/с, которая в пике могла достигать нескольких терабит. Главной целью хакеров было конкретное сетевое оборудование — маршрутизатор. В случае успеха целый регион страны надолго остался бы без интернета.