Yayagram

Издание The Verge рассказало о жителе Испании Мануэле Лусио Далло, который разработал для своей 96-летней бабушки специальный аппарат для общения в Telegram.

Заботливый внук рассказал, что его бабушка плохо видит и слышит, поэтому ей очень сложно общаться с родственниками по голосовой или видеосвязи, а они не могут часто навещать её из-за пандемии.

Yayagram

Далло — старший инженер по разработке программного обеспечения в компании Plastic SСМО, поэтому для него не составило особого труда создать столь необычное и продвинутое с технической точки зрения устройство. Оно работает по принципу телефонного агрегатора: нужно соединить штекер с гнездом, рядом с которым указано имя вызываемого человека, а затем нажать на кнопку и удерживать её для записи и отправки сообщения, которое автоматически переводится из голоса в текст. Аппарат также принимает сообщения — они распечатываются на бумаге с указанием имени отправителя (почти как телеграммы).
Далло назвал своё изобретение Yayagram (yaya — ласковое обращение к бабушке на кастильском языке). В основе устройства — компьютер Raspberry Pi 4 с чековым принтером и микрофоном, подключенным к USB-порту, а в качестве программной платформы используется самописная прошивка на базе Python. Первая версия Yayagram была менее удобной — принтер не был встроен, а подключался отдельно.


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