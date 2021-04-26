Издание The Verge рассказало о жителе Испании Мануэле Лусио Далло, который разработал для своей 96-летней бабушки специальный аппарат для общения в Telegram.
Заботливый внук рассказал, что его бабушка плохо видит и слышит, поэтому ей очень сложно общаться с родственниками по голосовой или видеосвязи, а они не могут часто навещать её из-за пандемии.
Далло — старший инженер по разработке программного обеспечения в компании Plastic SСМО, поэтому для него не составило особого труда создать столь необычное и продвинутое с технической точки зрения устройство. Оно работает по принципу телефонного агрегатора: нужно соединить штекер с гнездом, рядом с которым указано имя вызываемого человека, а затем нажать на кнопку и удерживать её для записи и отправки сообщения, которое автоматически переводится из голоса в текст. Аппарат также принимает сообщения — они распечатываются на бумаге с указанием имени отправителя (почти как телеграммы).
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