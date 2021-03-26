26 марта на Санкт-Петербургской бирже началась торговля еврооблигациями Telegram. Номинал каждой бумаги составляет 1000 долларов США, торги проходят c 10:00 до 18:40 по московскому времени. Сделки заключаются и рассчитываются с участием НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ».
Telegram разместил облигации 12 марта 2021 года сроком на 5 лет. Инвесторам была гарантирована доходность примерно 6-7% годовых, при этом минимальный лот участия составлял 500 тысяч долларов США. Основатель Telegram объявил о привлечении более миллиарда долларов от инвесторов из разных стран. Эти деньги будут израсходованы на выплаты по долговым обязательствам инвесторам, вложившимся в так и не запустившийся блокчейн-проект TON и криптовалюту Gram, а также на дальнейшее развитие Telegram.
Приобрести облигации Telegram на Санкт-Петербургской бирже могут только квалифицированные инвесторы, обычные покупатели к торгам не допущены. Держатели облигаций не получают долю в Telegram, вложения лишь обеспечивают им заявленную доходность, но в перспективе эти облигации можно будет конвертировать в акции Telegram с дисконтом 10% от рыночной цены. Льготный обмен облигаций на акции будет возможен в том случае, если в течение пяти лет Telegram выйдет на IPO, то есть выпустит акции и разместит их на бирже для открытых торгов.
Облигации выставлены на торги инвесторами и фондами, которые приобрели их непосредственно у Telegram. При этом цена облигации на вторичном рынке заметно выше номинала — так крупные инвесторы получат быстрый доход, равный тому, что мог бы накопиться примерно за полгода владения бумагами. При этом они снимают с себя риски, которые несёт Telegram (например, закрытие мессенджера или резкое снижение его популярности из-за удаления из App Store).
Известно, что облигации Telegram приобрёл Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), связанный с Правительством РФ, причём он сделал это не напрямую, а через миноритарную долю в фонде Mubadala из Абу-Даби.
Глава управления развития клиентского сервиса «Финама» Дмитрий Леснов считает, что владение облигациями Telegram — ещё и имиджевый элемент, поэтому они привлекают инвесторов не столько перспективой получения дохода, сколько возможностью повышения статуса в профессиональной среде.
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