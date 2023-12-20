Юбилейные Apple Watch Series X разорят покупателей

Фархад
AWS8

Авторитетный инсайдер и коллекционер прототипов Apple под ником Kosutami поделился в Х (экс-Twitter) информацией о том, что в следующем поколении Apple Watch изменится крепление для ремешков.

Стоит отметить, что и ранее в сети появлялись инсайды о масштабном редизайне в юбилейных Apple Watch Series 10 или Series X. Вполне вероятно, что компания попутно изменит и крепление для ремешков. Это логичный шаг со стороны Apple, поскольку покупателям новых часов придётся полностью обновлять «гардероб» своих ремешков и прочих аксессуаров.

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По словам Kosutami, вместе с Apple Watch Series X производитель представит более «лайтовый» редизайн Apple Watch Ultra 3. При этом следующая «ультра» также получит новое крепление для ремешков.

Некоторые источники считают, что Apple планирует представить магнитную систему крепления ремешков. Безусловно, такие аксессуары будет сложно подделать, а значит, стоить они будут дороже.

Релиз Apple Watch Series X и Apple Watch Ultra 3 запланирован на сентябрь 2024 года.
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Источник:
KosutamiSan
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Комментарии

+17
Smerch777S
Ну не знаю я ребят… как может быть магнитное крепление, тем более на ультра?!… однозначно должно быть «механическое» ну как они будут держаться на фитнесе и спорте?!
Ладно, посмотрим😊
34 минуты назад
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