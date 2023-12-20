Apple запускает новый челлендж для пользователей Apple Watch в честь Нового года

Фархад
AW

Компания Apple подготовила для владельцев всех Apple Watch очередное состязание активности, за прохождение которого можно получить подарки, приуроченные к Новому году.

Основное условие для получения специального значка — закрывать все кольца активности в течение трёх дней, начиная с 1 января. Можно запускать абсолютно любые тренировки или выполнять другие действия, чтобы получить ачивки. Сделать это можно в любом приложении, привязанном к «Здоровью». Спустя некоторое время после завершения последнего дня, вы получите уведомление о новом достижении.

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Помимо уникальных медалей, пользователям Apple Watch также станут доступны новые анимированные стикеры, которые можно использовать в приложениях «Сообщения» и «FaceTime».
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Комментарии

tellurian
+4696
tellurian
С 2018 года есть все медальки за новогодний вызов. :)
2 часа назад в 17:42
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