Apple запускает новый челлендж для пользователей Apple Watch в честь Нового года

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Компания Apple подготовила для владельцев всех Apple Watch очередное состязание активности, за прохождение которого можно получить подарки, приуроченные к Новому году.Основное условие для получения специального значка — закрывать все кольца активности в течение трёх дней, начиная с 1 января. Можно запускать абсолютно любые тренировки или выполнять другие действия, чтобы получить ачивки. Сделать это можно в любом приложении, привязанном к «Здоровью». Спустя некоторое время после завершения последнего дня, вы получите уведомление о новом достижении.Помимо уникальных медалей, пользователям Apple Watch также станут доступны новые анимированные стикеры, которые можно использовать в приложениях «Сообщения» и «FaceTime».