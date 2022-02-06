Авторы сайта Tom’s Hardware изучили, по каким ценам на Ebay продаются готовые фермы из шести видеокарт для добычи криптовалюты, и подчитали, в какой срок они окупятся при текущем курсе Ethereum.
Выгоднее всего оказалась ферма на основе видеокарт AMD Radeon RX 5700 XT. Она стоит 5618 долларов (около 425 тысяч рублей) и за вычетом расходов на электроэнергию приносит ежедневно по 10,78 доллара (около 816 рублей), то есть срок её окупаемости составляет 521 день.
Ферма на популярных среди майнеров картах NVIDIA GeForce GTX 1660 обойдётся намного дешевле (3164 доллара или 24 тысяч рублей), но ежедневный доход от неё заметно ниже (4,87 доллара или 370 рублей), поэтому срок окупаемости при круглосуточной работе сдвигается до 649 дней.
Заработать на топовой модели GeForce RTX 3080 ещё сложнее. Ферма из шести таких карт обойдётся в 10 188 долларов (770 тысяч рублей), ежедневная прибыль составит 12,23 доллара (926 рублей), то есть приобретение окупится аж за 833 дня.
Наименее выгодной будет ферма из GeForce RTX 3050. Она хоть и стоит недорого (меньше 4000 долларов или около 300 тысяч рублей), но приносит очень мало (4,27 доллара или 320 рублей в день) и окупится за 935 дней, то есть почти за три года безостановочной работы.
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