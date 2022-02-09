

Какие параметры вертикального пылесоса самые важные?



Я считаю, что их три — универсальность, мобильность и автономность. Вертикальный пылесос ориентирован на уборку почти всех объектов в квартире — пол, ковры, твердая и мягкая мебель. Помимо этого, он должен быть легким на подъем и удобным, а также работать от аккумулятора от 40 минут до часа.



К нам на обзор попал

Дизайн и комплектация



В коробке лежит пылесос вместе с зарядным устройством, креплением к стене, пятью насадками и мелкими аксессуарами, вроде валиков. Насадки следующие: основная с длинной трубкой, короткая с узким соплом для чистки мягкой мебели, короткая насадка со щеткой, короткая насадка без щетки.



Мне понравилось, насколько легко пылесос собирается и разбирается. Чтобы начать с ним работать, достаточно подсоединить лишь два компонента — батарею и насадку. У основной с длинной трубкой удобно реализована замена валика — чтобы отсоединить его, достаточно ногой нажать на соответствующую кнопку, на ней расположен рисунок стопы, что намекает на это действие.



Чтобы отсоединить насадку, также достаточно нажать лишь на одну кнопку в месте, где рукоятка соприкасается с ней. Реализовано очень удобно.







Особенность основной насадки с длинной трубкой — наличие подсветки. Она позволяет точнее оценить степень загрязнения поверхности и результат уборки. Светодиоды расположены под таким углом, что пыль отбрасывает тень, что делает ее более заметной.



Я вижу наибольшую пользу от подсветки во время уборки в труднодоступных и слабо освещенных местах, например, под диваном. После чистки проще оценить чистоту поверхности.



Аналогичная подсветка есть у насадки с узким соплом. Смысл тот же — она предназначена для чистки мягкой мебели, светодиоды позволяют оценить чистоту в области шарнира дивана и других труднодоступных местах.



Понравилась дополнительная сгибающаяся насадка. Она крепится в области между пылесосом и трубкой, с ее помощью пылесос сгибается для уборки труднодоступных мест, например, под диваном, и вы затрачиваете меньше усилий на процесс.



Комплектация:



Какие параметры вертикального пылесоса самые важные?Я считаю, что их три — универсальность, мобильность и автономность. Вертикальный пылесос ориентирован на уборку почти всех объектов в квартире — пол, ковры, твердая и мягкая мебель. Помимо этого, он должен быть легким на подъем и удобным, а также работать от аккумулятора от 40 минут до часа.К нам на обзор попал Redroad V17 . Эта модель идет в комплекте с пятью насадками, а производитель заявляет до 60 минут автономности. По параметрам этот пылесос вполне способен ответить вышеперечисленным запросам. Посмотрим, что он может.В коробке лежит пылесос вместе с зарядным устройством, креплением к стене, пятью насадками и мелкими аксессуарами, вроде валиков. Насадки следующие: основная с длинной трубкой, короткая с узким соплом для чистки мягкой мебели, короткая насадка со щеткой, короткая насадка без щетки.Мне понравилось, насколько легко пылесос собирается и разбирается. Чтобы начать с ним работать, достаточно подсоединить лишь два компонента — батарею и насадку. У основной с длинной трубкой удобно реализована замена валика — чтобы отсоединить его, достаточно ногой нажать на соответствующую кнопку, на ней расположен рисунок стопы, что намекает на это действие.Чтобы отсоединить насадку, также достаточно нажать лишь на одну кнопку в месте, где рукоятка соприкасается с ней. Реализовано очень удобно.Особенность основной насадки с длинной трубкой — наличие подсветки. Она позволяет точнее оценить степень загрязнения поверхности и результат уборки. Светодиоды расположены под таким углом, что пыль отбрасывает тень, что делает ее более заметной.Я вижу наибольшую пользу от подсветки во время уборки в труднодоступных и слабо освещенных местах, например, под диваном. После чистки проще оценить чистоту поверхности.Аналогичная подсветка есть у насадки с узким соплом. Смысл тот же — она предназначена для чистки мягкой мебели, светодиоды позволяют оценить чистоту в области шарнира дивана и других труднодоступных местах.Понравилась дополнительная сгибающаяся насадка. Она крепится в области между пылесосом и трубкой, с ее помощью пылесос сгибается для уборки труднодоступных мест, например, под диваном, и вы затрачиваете меньше усилий на процесс.





Пылесос

Основная насадка

Трубка для основной насадки

Валик для основной насадки

Щетка для основной насадки

Сгибающаяся насадка

Насадка с узким соплом

Короткая насадка со щеткой

Короткая насадка без щетки

Зарядное устройство

Подставка

Автономность

Процесс уборки









На рукояти размещен экран, отображающий текущий режим. Всего их три — эконом, оптимальный и турбо. Моя первая уборка была во втором, потому что до появления этого девайса я не пылесосил больше недели, вторая уже в экономном, и его достаточно для поддерживающей чистки.



Емкость пылесборника составляет 0,6 л. Если убираться регулярно раз в неделю, то его объема хватит на пять-шесть уборок. Пылесборник прозрачный, что позволяет контролировать его заполненность без необходимости открывать.



Он также удобно опустошается — крышка расположена в нижней части корпуса, достаточно нажать на соответствующую кнопку, и она откроется. Под пылесос можно подставить мешок для мусора, в этом случае вы не будете контактировать с пылью.



Важная особенность — наличие HEPA-фильтра. В процессе уборки он дезинфицирует пыль, чтобы у пользователя не возникло аллергической реакции в процессе опустошения резервуара.



Технические характеристики:





Максимальная скорость двигателя — 120 000 об/мин

Мощность двигателя — 450 Вт

Мощность всасывания — 155 Вт

Максимальное давление — 26 500 Па

Максимальный уровень шума — 65 дБ

Время работы от аккумулятора — 60 минут

Время зарядки аккумулятора — 210 минут Итог







Пылесос легко собирается и разбирается, двигатель мощный, автономность высокая — сочетание этих особенностей делает Redroad V17 одним из приборов вариантов за свою цену в категории вертикальных пылесосов.

Купить Redroad V17

Официальный сайт Redroad

На рукояти размещен экран, отображающий текущий режим. Всего их три — эконом, оптимальный и турбо. Моя первая уборка была во втором, потому что до появления этого девайса я не пылесосил больше недели, вторая уже в экономном, и его достаточно для поддерживающей чистки.Емкость пылесборника составляет 0,6 л. Если убираться регулярно раз в неделю, то его объема хватит на пять-шесть уборок. Пылесборник прозрачный, что позволяет контролировать его заполненность без необходимости открывать.Он также удобно опустошается — крышка расположена в нижней части корпуса, достаточно нажать на соответствующую кнопку, и она откроется. Под пылесос можно подставить мешок для мусора, в этом случае вы не будете контактировать с пылью.Важная особенность — наличие HEPA-фильтра. В процессе уборки он дезинфицирует пыль, чтобы у пользователя не возникло аллергической реакции в процессе опустошения резервуара. Redroad V17 — эргономичный и универсальный пылесос. Легкий вес и богатая комплектация позволяют эффективно убирать весь дом от полов до мебели любому члену семьи.Пылесос легко собирается и разбирается, двигатель мощный, автономность высокая — сочетание этих особенностей делает Redroad V17 одним из приборов вариантов за свою цену в категории вертикальных пылесосов.







Время работы от аккумулятора — еще один плюс Redroad V17. Максимальное значение (в эконом-режиме) составляет 60 минут, как у премиальных вертикальных пылесосов, и почти вдвое больше, чем у среднестатистического вертикального пылесоса среднего класса.При среднем значении заряда аккумулятора хватит на 27 минут, а в турборежиме — около 8 минут. Увеличенная автономность позволяет быстрее справляться с уборкой просторной комнаты. Вам не придется прерывать процесс, чтобы поставить аппарат на зарядку и бездействовать, пока энергия восполняется.Время зарядки аккумулятора — 210 минут, стандартное значение для вертикального пылесоса. Этот вид устройств не нуждается в более быстром восполнении энергии, если автономность высокая, в среднестатистической однокомнатной квартире можно убраться за полчаса.Особенность Redroad V17 — скорость двигателя и уровень шума, зависят от нагрузки, тем самым срок службы двигателя увеличивается. Максимальная скорость бесщеточного двигателя Maglev — 120 000 об/мин. По этому показателю прибор достигает уровня пылесосов премиум-класса.Кстати, понравился низкий уровень шума. Максимальное значение — 65 дБ, что равно громкости человеческой речи в обычном тоне. На эконом-уровне вы с легкостью будете слышать сожителей и точно не пропустите слова от них. В соседней комнате с открытой дверью почти неслышно, как работает пылесос.Мощность двигателя составляет 450 Вт, конструкция воздуховода особенная, создана с акцентом на увеличенную мощность всасывания. Это значение равняется 155 Вт, давление в 26 500 Па — эти показатели выше, чем у большинства пылесосов за ту же цену.Я оценил мощность прибора, когда убирал диван. Чистка области возле шарнира — сложная задача, потому что там скапливается масса пыли и крошек. Пылесос эффективно убрал его на среднем уровне мощности после нескольких неделю без уборки дивана.