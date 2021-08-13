Dyson — локомотив прогресса в направлении вертикальных пылесосов и в целом iPhone из мира бытовой техники (солидный бренд с качественным продуктом). В 2021 году компания снова экспериментирует и интегрирует новые возможности в вертикальный пылесос для улучшения пользовательского опыта. Dyson V12 Detect Slim получил лазер для подсвечивания пола и более точной оценки его чистоты. По задумке, он позволяет увидеть частицы пыли, не заметные невооруженным глазом.
Это предфлагманский пылесос компании, попроще, чем Dyson V15 Detect Absolute, но все равно с топовыми характеристиками и уникальными возможностями. Нет сомнения в том, что продукт качественный. Давайте оценим это и другие нововведения и то, насколько они удобны для повседневного использования.
Дизайн: бытовая техника или девайс из будущего?
В коробке лежит пылесос вместе с семью насадками: двумя щетками для пола и пятью для мебели. Также в коробке идет крепление пылесоса на стену, фиксируется оно с помощью резьбы.
С таким набором без труда можно очистить пол под мебелью, потолок, плинтуса, углы и многие другие труднодоступные места. Под каждый тип задач можно выбрать необходимую насадку с трубкой или без. Например, для уборки пола она должна быть длинной, для чистки дивана или шкафа короткой. Это удобно и более эффективно.
С точки зрения дизайна корпус пылесоса изготовлен в привычном для бренда стиле. Комплектующие пылесоса разного цвета (темно-серый, оранжевый, фиолетовый, красный), множество датчиков и мелких элементов, вроде фонарей. Смотрится бодро и футуристично. Корпус подчеркивает прогрессивность компании и конкретного продукта — кажется, будто это девайс из будущего, чувствуется, что он чем-то удивит.
Нижняя часть рукоятки плоская, в этой области можно подпирать пылесос коленом, если вы устали держать его одной рукой. Мне понравилась такая особенность, давление с руки сразу снимается, и можно продолжать уборку, подталкивая прибор ногой.
Впрочем, даже без помощи коленом пылесос не доставит неудобств во время недолгой уборки. Он весит всего 2,2 кг, что делает его мобильным и универсальным.
Пылесос без труда можно носить из одной комнаты в другую, поднимать одной рукой при уборки мебели. Даже классическая уборка пола с основной насадкой не потребует усилий, если вы это делаете недолго.
Важная особенность: пылесос начинает работать по нажатию на кнопку включения, а не курок. Отличие V12 Detect Slim от остальных моделей Dyson — наличие большой красной кнопки на верхней части рукоятки. Это кнопка питания, которая его заменяет. Это заметно упрощает смену рук при уборке и делает ее процесс непрерывным.
С обратной стороны рукоятки расположен ЖК-экран. Он размещен так, что его содержимое удобно смотреть во время уборки. Дисплей показывает точный размер и количество всасываемых частиц, отображает в режиме реального времени количество и размер удаленной пыли в виде диаграммы.
Насадки: лазер покажет то, что вы сами не увидите
В новую тонкую насадку с мягким валиком вставлен зеленый лазер c точным углом наклона. Он проецирует поток света вдоль поверхности, тем самым подсвечивая невидимую пыль на твердых полах, которую человек обычно не замечает. Специальная линза рассеивает лазерный свет в форме веера, точно на 1,5 градуса вниз и на 7,3 мм от пола, чтобы осветить мелкую пыль.
Это позволяет точнее оценивать качество уборки, а дисплей отобразит, когда на полу не останется пыли. Я был в шоке, когда увидел, как лазер подсветил поверхность под диваном и позволил увидеть оставшиеся частички пыли. Благодаря нему я прошелся по этой области еще раз и прекратил, когда на экране перестали появляться данные о собранной пыли.
Кстати, давайте отвлечемся от функциональности этого лазера, отбросим серьезность и посмотрим на то, как в принципе это выглядит. С лазером и футуристичным оформлением корпуса кажется, что ты держишь не обычный пылесос, а гаджет из будущего, который еще и излучает свет. Интересное чувство, с учетом что это бытовая техника, а не геймерский ноутбук.
Насадок с трубками две — прямая с лазером и изогнутая без него. Первая нужна для чистки обозримых мест, вторая — слепых зон. Например, во время уборки под диваном с ней можно не нагибаться благодаря ее изгибу. Лазера здесь нет, потому что он не нужен, ведь по задумке зоны, для которых предназначена эта насадка, необозримы.
Перейдем от уникальных особенностей к привычным — мощности всасывания. У меня наиболее проблемный тип пола — ламинат. Между дощечками скапливается большое количество пыли. Dyson V12 Detect Slim эффективно справляется с задачей. Гипердимовый двигатель Dyson совершает 125 000 оборотов в минуту, генерируя силу всасывания 150 аэроватт. 11 компактных и мощных циклонов создают центробежную силу 100 000g, извлекая мельчайшую пыль из воздушного потока.
Другой важный момент — насадка обладает новой технологией защиты от наматывания волос. В ней установлены 56 поликарбонатных зубчиков, которые расположены на стержне щетки и предотвращают наматывание волос вокруг вала во время уборки. Это позволяет автоматически их счищать и напрямую отправлять в контейнер.
Режимы работы: пылесос сам определит мощность
Dyson V12 Detect Slim получил три режима работы: Eco, Auto и Boost. Это режим энергосбережения, автоматический и с максимальной мощностью всасывания.
Фишка пылесоса — анализ степени загрязненности покрытия и автоматическая регулировка мощности в автоматическом режиме. Работает он по следующему принципу: пыль всасывается в пылесос и попадает на пьезо-датчик на входе в контейнер, после чего вычисляется размер и количество частиц. Пьезо-датчик отслеживает частицы 15 000 раз в секунду и определяет размер всасываемой пыли и мусора.
При обнаружении повышенной концентрации пыли датчик передает эти данные микропроцессору и автоматически увеличивается мощность всасывания. Когда количество пыли становится умеренным, мощность снижается до предыдущего уровня.
Eco — режим энергосбережения. Впрочем, его стоит использовать не только когда вам нужно сохранить заряд батареи. Его более чем достаточно для общей уборки. Я убираюсь пылесосом в квартире дважды в неделю, в режиме Eco он отлично справляется с пылью на полу и мебели, а также грязью от обуви в прихожей.
Объем контейнера – 0,35 литра. Это единственный спорный момент в пылесосе. С одной стороны, его можно было сделать больше (например, 0,5 литра) и увеличить максимальное время работы. Например, у Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G9 емкость контейнера для мусора составляет 0,6 литра, у Dyson V15 Detect — 0,75 литра. С другой, небольшой объем резервуара позволил сделать его компактнее, легче и мобильнее.
Автономность
Время автономной работы – до 60 минут. Подряжается устройство за 4,5 часа. Аккумулятор съемный, это многократно увеличивает жизненный цикл девайса — в течение года емкость батареи уменьшается, владелец может сменить его и продолжить пользоваться аппаратом с прежней мощностью.
60 минут пылесос работает только в режиме Eco. Впрочем, как мы уже сказали, для уборки помещения с легким загрязнением его вполне достаточно. За этот промежуток времени можно полностью убрать однокомнатную квартиру на 30 квадратных метров. В автоматическом режиме пылесос работает максимум 40 минут, в режиме Boost — 20 минут.
Итог
Дорогой продукт должен приносить положительные эмоции. Бытовая техника в принципе перестает быть просто приборами для выполнения конкретных функций и становится полноценными гаджетами, которые интересно изучать и пользоваться.
V12 Detect Slim из таких продуктов. Когда я увидел, как лазер подсвечивает поверхность при спуске затвора, я сразу же принялся проверять его эффективность. Увидев дисплей, я стал изучать, что означают отображающиеся там графики. Процесс пользования приносит удовольствие.
Минус нашелся единственный — резервуар для пыли мог быть и больше. Впрочем, по параметрам автономности и мощности всасывания пылесос соответствует сегменту пылесосов за 50 тысяч рублей, а лояльность к бренду и уникальные функции поднимают его на фоне конкурента.
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Пока не добавят не интересно.