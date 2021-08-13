Дизайн: бытовая техника или девайс из будущего?

Насадки: лазер покажет то, что вы сами не увидите

Режимы работы: пылесос сам определит мощность

Dyson — локомотив прогресса в направлении вертикальных пылесосов и в целом iPhone из мира бытовой техники (солидный бренд с качественным продуктом). В 2021 году компания снова экспериментирует и интегрирует новые возможности в вертикальный пылесос для улучшения пользовательского опыта. Dyson V12 Detect Slim получил лазер для подсвечивания пола и более точной оценки его чистоты. По задумке, он позволяет увидеть частицы пыли, не заметные невооруженным глазом.Это предфлагманский пылесос компании, попроще, чем Dyson V15 Detect Absolute, но все равно с топовыми характеристиками и уникальными возможностями. Нет сомнения в том, что продукт качественный. Давайте оценим это и другие нововведения и то, насколько они удобны для повседневного использования.В коробке лежит пылесос вместе с семью насадками: двумя щетками для пола и пятью для мебели. Также в коробке идет крепление пылесоса на стену, фиксируется оно с помощью резьбы.С таким набором без труда можно очистить пол под мебелью, потолок, плинтуса, углы и многие другие труднодоступные места. Под каждый тип задач можно выбрать необходимую насадку с трубкой или без. Например, для уборки пола она должна быть длинной, для чистки дивана или шкафа короткой. Это удобно и более эффективно.С точки зрения дизайна корпус пылесоса изготовлен в привычном для бренда стиле. Комплектующие пылесоса разного цвета (темно-серый, оранжевый, фиолетовый, красный), множество датчиков и мелких элементов, вроде фонарей. Смотрится бодро и футуристично. Корпус подчеркивает прогрессивность компании и конкретного продукта — кажется, будто это девайс из будущего, чувствуется, что он чем-то удивит.Нижняя часть рукоятки плоская, в этой области можно подпирать пылесос коленом, если вы устали держать его одной рукой. Мне понравилась такая особенность, давление с руки сразу снимается, и можно продолжать уборку, подталкивая прибор ногой.Впрочем, даже без помощи коленом пылесос не доставит неудобств во время недолгой уборки. Он весит всего 2,2 кг, что делает его мобильным и универсальным.Пылесос без труда можно носить из одной комнаты в другую, поднимать одной рукой при уборки мебели. Даже классическая уборка пола с основной насадкой не потребует усилий, если вы это делаете недолго.Важная особенность: пылесос начинает работать по нажатию на кнопку включения, а не курок. Отличие V12 Detect Slim от остальных моделей Dyson — наличие большой красной кнопки на верхней части рукоятки. Это кнопка питания, которая его заменяет. Это заметно упрощает смену рук при уборке и делает ее процесс непрерывным.С обратной стороны рукоятки расположен ЖК-экран. Он размещен так, что его содержимое удобно смотреть во время уборки. Дисплей показывает точный размер и количество всасываемых частиц, отображает в режиме реального времени количество и размер удаленной пыли в виде диаграммы.В новую тонкую насадку с мягким валиком вставлен зеленый лазер c точным углом наклона. Он проецирует поток света вдоль поверхности, тем самым подсвечивая невидимую пыль на твердых полах, которую человек обычно не замечает. Специальная линза рассеивает лазерный свет в форме веера, точно на 1,5 градуса вниз и на 7,3 мм от пола, чтобы осветить мелкую пыль.Это позволяет точнее оценивать качество уборки, а дисплей отобразит, когда на полу не останется пыли. Я был в шоке, когда увидел, как лазер подсветил поверхность под диваном и позволил увидеть оставшиеся частички пыли. Благодаря нему я прошелся по этой области еще раз и прекратил, когда на экране перестали появляться данные о собранной пыли.Кстати, давайте отвлечемся от функциональности этого лазера, отбросим серьезность и посмотрим на то, как в принципе это выглядит. С лазером и футуристичным оформлением корпуса кажется, что ты держишь не обычный пылесос, а гаджет из будущего, который еще и излучает свет. Интересное чувство, с учетом что это бытовая техника, а не геймерский ноутбук.Насадок с трубками две — прямая с лазером и изогнутая без него. Первая нужна для чистки обозримых мест, вторая — слепых зон. Например, во время уборки под диваном с ней можно не нагибаться благодаря ее изгибу. Лазера здесь нет, потому что он не нужен, ведь по задумке зоны, для которых предназначена эта насадка, необозримы.Перейдем от уникальных особенностей к привычным — мощности всасывания. У меня наиболее проблемный тип пола — ламинат. Между дощечками скапливается большое количество пыли. Dyson V12 Detect Slim эффективно справляется с задачей. Гипердимовый двигатель Dyson совершает 125 000 оборотов в минуту, генерируя силу всасывания 150 аэроватт. 11 компактных и мощных циклонов создают центробежную силу 100 000g, извлекая мельчайшую пыль из воздушного потока.Другой важный момент — насадка обладает новой технологией защиты от наматывания волос. В ней установлены 56 поликарбонатных зубчиков, которые расположены на стержне щетки и предотвращают наматывание волос вокруг вала во время уборки. Это позволяет автоматически их счищать и напрямую отправлять в контейнер.Dyson V12 Detect Slim получил три режима работы: Eco, Auto и Boost. Это режим энергосбережения, автоматический и с максимальной мощностью всасывания.Фишка пылесоса — анализ степени загрязненности покрытия и автоматическая регулировка мощности в автоматическом режиме. Работает он по следующему принципу: пыль всасывается в пылесос и попадает на пьезо-датчик на входе в контейнер, после чего вычисляется размер и количество частиц. Пьезо-датчик отслеживает частицы 15 000 раз в секунду и определяет размер всасываемой пыли и мусора.При обнаружении повышенной концентрации пыли датчик передает эти данные микропроцессору и автоматически увеличивается мощность всасывания. Когда количество пыли становится умеренным, мощность снижается до предыдущего уровня.