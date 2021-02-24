Компания Phison начала производство карт памяти SD Express. Они будут выпускаться в двух форматах — SD и microSD. По скорости передачи данных они обгоняют карты с поддержкой UHS-II примерно в три раза и сопоставимы с накопителями UFS.
Карты SD Express соответствуют спецификации SD 7.0, принятой в 2018 году. В марте Phison выпустит в продажу первые накопители этого стандарта объёмом 256 и 512 ГБ, а во втором квартале производство таких карт наладит компания Adata.
Благодаря поддержке интерфейса PCIe Gen3x1 и протокола NVMe, карты SD Express обеспечивают высокую скорость записи и считывания данных — около 500 и 1000 МБ/с. Они также поддерживают UHS-I и обратно совместимы со всеми более ранними стандартами SD-карт.
Phison предлагает использовать эти карты в фотокамерах, видеокамерах и смартфонах. Поддерживаемых спецификаций достаточного для быстрого сохранения и воспроизведения фотографий в формате RAW, видео с разрешением 8K и панорамной съёмки с 360-градусным охватом изображения. Эти карты также пригодны для игровых систем и средств временного хранения данных, передаваемых по связи 5G, например, в автомобилях.
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