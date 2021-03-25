Тайваньский поставщик ASE Technology начал производство оптических датчиков для наушников AirPods следующего поколения, запуск которых запланирован на третий квартал 2021 года. Об этом сообщает DigiTimes со ссылкой на отраслевые источники.
Остальные подробности пока не называются. Стоит отметить, что эти временные рамки совпадают с информацией, которой поделился аналитик Минг-Чи Куо. Ранее в этом месяце он сообщил, что AirPods третьего поколения поступят в массовое производство в третьем квартале этого года.
Куо также заявлял, что новые наушники будут выпущены в первой половине 2021 года. На это намекает утечка рендеров и фотографий.
Ожидается, что AirPods третьего поколения получат дизайн, похожий на модель Pro, включая укороченные ножки. Судя по утечкам, Apple сохранит форм-фактор вкладышей. Новинка будет лишена системы активного шумоподавления, что, в свою очередь, позволит снизить стоимость. Напомним, компания выпустила AirPods второго поколения в марте 2019 года, а в октябре того же года была представлена модель Pro.
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Остальные подробности пока не называются. Стоит отметить, что эти временные рамки совпадают с информацией, которой поделился аналитик Минг-Чи Куо. Ранее в этом месяце он сообщил, что AirPods третьего поколения поступят в массовое производство в третьем квартале этого года.
Куо также заявлял, что новые наушники будут выпущены в первой половине 2021 года. На это намекает утечка рендеров и фотографий.
Ожидается, что AirPods третьего поколения получат дизайн, похожий на модель Pro, включая укороченные ножки. Судя по утечкам, Apple сохранит форм-фактор вкладышей. Новинка будет лишена системы активного шумоподавления, что, в свою очередь, позволит снизить стоимость. Напомним, компания выпустила AirPods второго поколения в марте 2019 года, а в октябре того же года была представлена модель Pro.
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